Japons trennt sich von Trainer Stummer

Der Kreis schließt sich. Erst vergangenem November wechselte Norbert Stummer von Brunn nach Japons – und wurde vom SVU ausgerechnet nach der 0:3-Klatsche bei seinem Ex-Klub am Wochenende vor die Tür gesetzt. Die Brunner feiern ohne ihn indessen den besten Saisonstart in der 2. Klasse jemals (siehe Seite 66). Stummers Pflichtspielbilanz in Japons: ernüchternd. Drei Siege, zwei Remis und neun Niederlagen.

WAS LIEF FALSCH? „Im Nachhinein fallen mir nun einige Sachen ein, die vielleicht schon ein Hinweis waren“, sprach Stummer über die Japonser Entscheidung, bereits so früh in der Saison die Reißleine zu ziehen. „Wir hatten bereits in der vergangenen Saison einige Auffassungsunterschiede – wenn dann die Erfolge nicht kommen, dann kommt es eben zu so einer Entscheidung“, erklärte er weiter. Doch was lief in Japons in den vergangenen neun Monaten auf sportlicher Ebene falsch? Nach Stummers Amtsantritt folgte eine Rückrunde, in der die Japonser von Verletzungen geplagt waren und nicht wirklich in Form kamen. Eine Startelf, die sich von Woche zu Woche durch Ausfälle veränderte, sorgte dafür, dass der Mannschaft die Konstanz fehlte.

Man beendete die Saison auf dem zehnten Platz, legte jedoch Hoffnung in die Sommerpause, in der man etwas Ruhe in den Verein bringen konnte. Den Abgang von Tomas Valek kompensierte man mit dem Legionärsduo Novak/Holubek – abgesehen davon gab es nur kleine Veränderungen am Kader. Vor dem Saisonstart durfte man in Japons also durchaus zuversichtlich in die erste volle Saison mit Norbert Stummer gehen.

SCHLECHTER SAISONSTART Japons absolvierte eine intensive Vorbereitung mit insgesamt fünf Tests – vier davon endeten allerdings mit einer Niederlage. Doch auch bei einigen Ligakonkurrenten war die Vorbereitung durchwachsen gelaufen, weshalb die Ergebnisse nur geringen Stellenwert hatten. Japons startete eine Woche verspätet in die Saison, da man am Auftaktwochenende spielfrei hatte.

Der Start ging nach hinten los, denn gegen die SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf war man über weite Strecken klar unterlegen. „Es war, als wären wir noch in der Vorbereitung“, hatte Stummer damals bemerkt. Die Hoffnung lag nun im Duell mit Brunn. Beim Gastspiel in Brunn zeigte sich der SVU allerdings erneut in desaströser Verfassung. Über 90 Minuten kam man zu keiner einzigen Torchance. Der Verein zog am darauffolgenden Tag die Konsequenzen. „Wir sahen unsere sportlichen Ziele, die wir vor der Saison gesetzt haben, leider gefährdet – daraufhin haben wir uns für diesen schwierigen Schritt entschieden“, kommentierte Sascha Sprung, der Sportliche Leiter des SVU. Man habe sich aber im Guten getrennt, betonten sowohl der Verein, als auch der Übungsleiter.

WER WIRD NEUER TRAINER? In Japons möchte man nun vorerst mit einer interimistischen Lösung weitermachen. „Wir haben mannschaftsintern einige Kandidaten, stellen die Mannschaft vorübergehend gemeinsam auf und entscheiden dann in den kommenden Wochen, wie wir weitermachen“, erklärte Sprung. Namen wollte der Sportliche Leiter zu dieser Zeit noch nicht nennen. Auch Norbert Stummer hat bereits einen Plan für die nähere Zukunft: „Ich möchte jetzt erstmal ein wenig weg vom Fußball – ich fahre bald auf Urlaub in die Berge und lasse die ganze Sache dort einmal Revue passieren. Wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich wieder Trainer, vielleicht arbeite ich im Nachwuchsbereich oder vielleicht höre ich ganz auf.“