Kapitaler Fehlstart von Japons

Werbung

Der SVU Japons ist der klare Verlierer des Rückrundenstarts. Nach zwei schwierigen Runden mit insgesamt 12 Gegentoren steht man mit null Punkten da – für Neo-Trainer Norbert Stummer läuft‘s seit Amtsantritt ergebnistechnisch nicht.

Alles nach Plan? Eigentlich war alles nach Plan gelaufen. Nach dem Ende der Herbstsaison sicherte man sich die Dienste des damaligen Brunn-Trainers Norbert Stummer, welcher dann die gesamte Winterpause Zeit haben würde, sich an die Mannschaft zu gewöhnen und sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Die Transferphase war ruhig verlaufen. Man hatte nur einen Abgang verzeichnet und nachdem Stummer Potenzial im Kader erkannte, wurde man auch selbst nicht auf dem Transfermarkt aktiv. In der Vorbereitung hatte man dann großen Fokus auf die bisherigen Schwachstellen des Kaders gelegt. „Die Ausdauer und Fitness waren damals bei unserem Duell mit Japons eine der Sachen, die mir aufgefallen ist“, erklärte Stummer am Anfang der Winterpause. Mit einem intensiven Plan aus insgesamt sieben Testspielen und einem topmotivierten Trainer schien also alles angerichtet zu sein.

Niederlagenserie in der Vorbereitung Durch eine Terminkollision kamen nur sechs der Testspiele zustande – dennoch eine stolze Zahl. Die Resultate jener ließen allerdings zu wünschen übrig. Insgesamt mussten die Japonser nämlich fünf Niederlagen hinnehmen und konnte gerade gegen TSU Handenberg aus Oberösterreich ein 2:2-Remis erringen. Doch der Fußball zeigt immer wieder, dass Testspielresultate nur geringe Aussagekraft haben.

So fiel auch Stummers Fazit nach der Winterpause trotz der ergebnistechnisch nüchternen Vorbereitung nicht schlecht aus: „Wir haben viel trainiert und sind deshalb noch nicht so spritzig, aber die Spieler ziehen brav mit und wir haben ja noch etwas Zeit.“

Klatschen zum Auftakt Der USC Mallersbach empfing die Japonser zum Rückrundenstart – ein Duell zweier direkter Rivalen im Tabellenmittelfeld. Die Mallersbacher hatten bereits in der Hinrunde gezeigt, dass sie an einem guten Abend zu einem wahren Brocken werden können – mit einem 2:6 hatte allerdings wohl niemand gerechnet. In einer dominanten Partie wurde Japons vom Legionärsduo Cermak/Marek abgeschossen. Am darauffolgenden Wochenende bot sich ein ähnliches Bild. Die SG Burgschleinitz/Straning, die zu den Topkandidaten auf den Meistertitel zählt, feierte ebenfalls ein Schützenfest. Der tschechische Stürmer Marek Prikry stahl an jenem Abend mit einem Viererpack die Show und sorgte für eine erneut klare 1:6-Niederlage.

Jetzt gegen den Tabellenführer

Nächster Gegner: Der Tabellenführer Im Lager der Japonser gilt es nun, den Blick nach vorne zu richten. Das kommende Wochenende kommt da gleich gelegen, denn der SVU hat spielfrei. Somit hat man insgesamt zwei Wochen Zeit, sich auf die nächste Aufgabe vorzubereiten. Dann geht es auswärts nach Langau zum Tabellenführer. Alles andere als ein einfacher Gegner, doch sollte man gegen Langau punkten, so würde man sensationell einen Wendepunkt der Rückrunde markieren. Auf Langau folgt dann für Norbert Stummer ein Treffen Ex-Klub Brunn.

Die große Hysterie kann man in Japons also noch etwas zurückhalten. Mit dem Trainerwechsel hat der Verein ein langfristiges Projekt gestartet – der Neo-Trainer hatte selbst bei seinem Amtsantritt erklärt, dass die Tabellenposition in der aktuellen Spielzeit nur zweitrangig sei. „Für mich gilt es nun herauszufinden, wer zu 100 Prozent mitzieht und mit wem wir im Herbst in die neue Saison starten wollen – ich stelle die langfristige Entwicklung über die aktuelle Saison“, hatte Stummer damals verkündet. Für die Rückrunde werden die kommenden Wochen richtungsweisend. Schafft man es zurück ins obere Mittelfeld der Tabelle oder schlittert Japons in eine Krise?