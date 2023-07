Legionärs-Duo für Japons

Beim SVU Japons wurde diese Transferphase fleißig am Kader geschraubt. Zu Beginn des Transferfensters verabschiedete man den tschechischen Stürmer Tomas Valek nach zur Spielgemeinschaft Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Man hatte nun also in der Offensive eine Lücke zu schließen. Kurz vor dem Ende der Transferphase am Montag wurde dann doch klar, wie man in die neue Saison gehen wird: Gleich zwei neue Legionäre konnte die Stummer-Elf für die kommende Saison verpflichten. Jan Novak und Zdenek Holubek sollen ab nun im Vorwärtsgang für die Durchschlagskraft sorgen. Die beiden Tschechen kommen aus ihrer Heimat und spielen zum ersten Mal für einen österreichischen Verein. Wie zum Saisonschluss geplant, läuft Japons in der neuen Spielzeit also nun mit drei Legionären auf. Zudem wird der SVU in der neuen Saison wieder durch Stefan Bock ergänzt. Der 19-jährige Verteidiger kehrt nach seiner einjährigen Leihe zum Landesligisten Kremser SC zurück, kickt wieder in schwarz-gelb.