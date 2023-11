Der SVU Japons verabschiedete sich positiv in die Winterpause, denn am letzten Spieltag gelang der Hainschwang-Truppe nochmal ein 5:2-Sieg gegen Pleißing. Stark aufspielen konnte nochmals Zdenek Holubeck, der dreifach traf – und die Hainschwang-Elf fix per sofort verlässt. Mit ihm geht auch Landsmann Jan Novak. Beide Legionäre waren erst Mitte Juli angedockt.