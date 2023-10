49 Tore in zehn Spielen: Langau in Topform

Der SVU Langau ist zwei Runden vor dem Ende der Herbstsaison in Topform. Der Vizemeister des Vorjahres stellt die beste Offensivabteilung der Liga und konnte die vergangenen sieben Partien ausnahmslos gewinnen. Zudem haben die Langauer als einzige Mannschaft der Liga noch die Chance, die gesamte Hinrunde ungeschlagen zu überstehen – zuletzt war das Schwarzenau in der Saison 2021/22 gelungen.

ERWARTUNGEN ÜBERTROFFEN „Wir sind sicher nicht Titelfavorit“, hatte Langaus Obmann Dietmar Haller noch vor dem Saisonstart erklärt. Fast drei Monate später steht der Vizemeister nur einen Punkt hinter dem aktuellen Tabellenführer aus Irnfritz – doch wie ist es dazu gekommen? „Ich habe damals nicht gelogen – unsere aktuelle Form ist für mich wirklich eine positive Überraschung“, meint Haller einen beeindruckende Erfolgslauf später.

FAST FÜNF TORE PRO SPIEL Nach einem verhaltenen Start in die Saison, bei dem bei zwei Remis Punkte liegen gelassen wurde, startete die Forster-Elf eine Siegesserie aus acht Spielen, die auch am vergangenen Wochenende hielt. Speziell im Vorwärtsgang zeigte der SVU eine beispiellose Effizienz, denn im Schnitt erzielte die Offensivabteilung des Tabellenzweiten knapp fünf Tore pro Partie. In Heimspielen zeigte sich diese Stärke zuletzt besonders, denn man konnte Weitersfeld und Pleißing in zwei aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Freizeitarena in Summe 20 Tore einschenken.

DAS ERFOLGSREZEPT? Für Haller ist der aktuelle Erfolg ein Resultat der Transferpolitik der vergangenen Jahre: „Wir tauschen nicht jeden Sommer fünf bis sechs Spieler aus, sondern setzen beim Kader auf Kontinuität“, erklärte er. Die wenigen Neuzugänge des Sommers konnten sich aber bisher bewähren – speziell Christopher Böhm schlug von Beginn an ein. Der Mittelfeldspieler erzielte sechs Tore in sechs Einsätzen, bevor er durch eine Knöchelverletzung wohl bis in die Winterpause an die Seitenlinie verbannt wurde. Nach dem Abgang des langjährigen Stammtorhüters Jürgen Zechmeister musste im Sommer eine weitere große Lücke gefüllt werden: „Stolz sind wir auch auf unseren neuen Stammtorwart (Kevin Scheichenberger Anm.), der sich aus unserer Jugend bis in die Startelf gespielt hat“, lobte Haller. Gesondertes Lob hatte er auch für den Mannschaftskapitän Rainer Reiß Wurst parat, der trotz einer Kreuzbandverletzung jede Partie absolvierte.

„FÜR VORHERSAGEN IST ES NOCH ZU FRÜH“ Ob Langau die ungeschlagene Serie über die Ziellinie bringt, zeigt sich in den beiden verbleibenden Partien gegen Brunn und Kühnring. Beide Gegner werden dem SVU keine Geschenke machen, sind allerdings auch nicht unschlagbar. Für Haller liegt der Fokus aber derzeit weder auf der Serie noch auf dem Titelrennen: „Wir nehmen die aktuelle Form demütig hin und genießen einfach – für Vorhersagen im Titelkampf ist es derzeit noch zu früh“, stellt der Obmann klar.