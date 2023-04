„Der Weg zum Titel ist noch weit“

Werbung

Spitzenreiter Langau hat die Rückrunde erfolgreich eröffnet und in den ersten Partien nur zwei Punkte liegengelassen. Während einige Konkurrenten strauchelten, konnten sich die „Eisernen“ etwas Luft verschaffen und die Tabellenführung ausbauen. Langaus Obmann Dietmar Haller zieht sein Fazit aus dem Start in das Frühjahr und gibt Aussicht auf die restliche Saison – und eine erste Antwort auf eine entscheidende Frage: Würden die Langauer als etwaiger Meister diesmal aufsteigen? Oder erneut verzichten, wie beim letzten Titel 1999/00. Damals taten sie das aus finanziellen Gründen.

NÖN: Die Rückrunde ist mittlerweile drei Partien alt und Langau steht mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Wie sieht ihr Fazit nach den ersten Runden aus?

Dietmar Haller: Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wir haben sieben aus neun möglichen Punkten geholt und nur gegen Mallersbach (0:0, Anm.) etwas unglücklich Punkte liegen lassen. Man sieht auch, dass die Teams in der Rückrunde etwas näher zusammengerückt sind – wir werden also noch öfters solche unerwarteten Ergebnisse sehen.

Langau gilt als Tabellenführer natürlich als Topkandidat für den Meistertitel. Wen schätzen Sie denn als den größten Rivalen im Kampf um den Titel ein?

Haller: Ich halte Weitersfeld, Kühnring und die SG Burgschleinitz/Straning für unsere größten Konkurrenten. Welcher der drei uns die größten Sorgen bereiten wird, kann man noch nicht sagen – dafür ist es zu früh. Die direkten Duelle mit Titelanwärtern werden sicherlich entscheidend, aber man darf auch die Vereine im Tabellenmittelfeld keinesfalls unterschätzen.

Wenn man einen Blick auf die Statistik wirft, fällt auf, dass Langau in keiner Kategorie die absolute Nummer Eins ist – sprich zum Beispiel weder die meisten Tore geschossen, noch die wenigsten kassiert hat. Dennoch steht Ihr Team an der Tabellenspitze. Was sehen Sie als die größte Stärke Langaus?

Haller: Wir haben einen guten Mix, da würde ich keinen einzelnen Aspekt hervorheben. Unsere Offensive ist im Vorwärtsgang stark, arbeitet aber zeitgleich auch nach hinten mit. Der eingespielte Stamm unserer Mannschaft passt gut zusammen und kann auch Ausfälle kompensieren. In den letzten Spielen hat man auch gesehen, dass auch unsere Standardsituationen gefährlich sein können.

Zur Jahrtausendwende wurde Langau das letzte Mal Meister und hätte sich für den Aufstieg in die 1. Klasse qualifiziert. Damals musste man allerdings aufgrund der finanziellen Lage darauf verzichten. Würde Langau diese Saison im Falle der Meisterschaft den Aufstieg wagen oder würde man erneut ablehnen?

Haller: Wir haben uns mit diesem Thema noch nicht beschäftigt und wollen nicht voreilig sein. Wir warten ab und legen den Fokus aufs Hier und Jetzt. Der Weg zum Titel ist noch weit und wir sehen uns das Ganze an, wenn es so weit kommt.

Sie haben immer wieder betont, dass Verletzungen im Kampf um den Titel eine entscheidende Rolle spielen könnten. Wie sieht die aktuelle Lage in Langau aus?

Haller: Johannes Riedl, der in den letzten Wochen aussetzen musste, hat jetzt am vergangenen Wochenende sein Comeback gegeben. Allerdings hat er noch einen Trainingsrückstand, da er einen Teil der Vorbereitung verpasst hat – er ist also noch nicht für 90 Minuten bereit. Klaus Reiß hat die letzten beiden Partien mit einer Leistenverletzung verpasst und wird noch etwas fehlen. Auch unser Stürmer Vaclav Zapletal kämpft derzeit mit Beschwerden an der Achillessehne. Abgesehen davon haben wir allerdings nur mehr kleinere Wehwehchen.

Am nächsten Wochenende steht die Begegnung mit dem SVU Japons an, nach einem Wochenende Pause spielt man dann gegen Brunn. Wie schätzen Sie den Fahrplan der kommenden Wochen ein?

Haller: Die Partie gegen Japons wird sicherlich schwierig, denn die Japonser sind deutlich besser, als der Rückrundenstart bisher gezeigt hat. In einem Derby kann außerdem alles passieren. Anfang Mai stehen die Begegnungen mit Kühnring und Weitersfeld ans. Speziell die Auswärtspartie in Weitersfeld wird sehr schwierig.