Trainerwechsel in Irnfritz

Einen Wechsel gibt's auf der Irnfritzr Bank: Stefan Eichhorn folgt Ramund Bock nach. „Wir waren mit Raimund Bock sehr zufrieden, denn die Leistung hat immer gepasst – wir denken allerdings, dass der Verein nun für den nächsten Schritt bereit ist“, sprach Obmann Gerhard Willinger. Er fügte hinzu, dass es sich bei diesem Wechsel keineswegs um einen Rauswurf handle: „Raimund ist ein Urgestein dieses Vereins und er ist immer da, wenn man ihn braucht. Wir freuen uns, dass er Irnfritz weiterhin nahestehen wird, und danken ihm für seine Arbeit im letzten Jahr.“

Für den 35-jährigen Eichhorn beginnt damit ein neues Kapitel seiner Karriere – sein erstes Engagement als Trainer einer Kampfmannschaft. „Ich habe in den letzten Jahren schon bei einigen Vereinen hospitiert und fühle mich nun für die neue Herausforderung bereit“, sprach der Übungsleiter. Als Spieler ist Eichhorn in der Region ein altbekanntes Gesicht. Der Verteidiger verbrachte über zehn Jahre beim SCU Thaya, spielte mit Gastern in der 1. Klasse und mit St. Martin in der Gebietsliga. Seine letzte Station war der SV Windigsteig, bei dem er drei Jahre verbrachte. Mit seinem Wechsel nach Irnfritz beendet er seine aktive Spielerkarriere. „Die Vorfreude ist da, denn ich sehe große Motivation und Potenzial in dieser Mannschaft – da könnte etwas entstehen“, sprach Eichhorn. „Wir kennen ihn schon lange und freuen uns auf die Zusammenarbeit“, sprach Willinger. „Wir haben einen guten Kader, mit einem ausgewogenen Mix aus älteren und jüngeren Spielern und jetzt einen jungen Trainer, der frischen Wind und neue Impulse mitbringt“, fügte er hinzu.

Während man auf der Position des Trainers bereits trockene Tinte hat, ist bei der Kaderplanung wenige Tage vor Transferschluss noch nicht alles abgeschlossen. Große Veränderung ist für den Neo-Coach allerdings nicht mehr notwendig. „In den letzten Jahren hat man in Irnfritz gute Arbeit geleistet und einen starken Stamm an Spielern aufgebaut. Wir haben einen jungen Mannschaftskern und zwei starke Legionäre – wir können vorne ein Wort mitreden“, verkündete Eichhorn. Der größte Neuzugang des TSU ist der tschechische Offensivmann Jakub Čermak, der vom FC Vysočina Jihlava kommt. Am Dienstag startete der TSU ins Training und am kommenden Samstag gibt Eichhorn sein Debüt auf der Trainerbank, beim Testspiel gegen den ESV Krems.