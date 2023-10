Pfeisinger schmeißt in Drosendorf hin: Obmann übernimmt Traineramt

Seit Saisonbeginn steckt der UFC Drosendorf tief in der Krise. Abgesehen von einem 4:0-Sieg gegen St. Leonhard ging der Tabellenfünfte der Vorsaison bisher immer als Verlierer vom Platz. Nach acht Runden zog nun Trainer Gerhard Pfeisinger seine Konsequenzen und kehrte dem UFC den Rücken.

DER WEG IN DIE KRISE Die Probleme der Drosendorfer starteten bereits in der Saisonvorbereitung, in der man durch verletzungs- und urlaubsbedingte Abwesenheiten nie wirklich in Form gekommen war. Zum Saisonbeginn zeigte sich dies auch gleich deutlich, denn es dauerte bis in die fünfte Runde, bevor die Pfeisinger-Truppe ihre ersten Punkte holte. Gegen Mannschaften wie Ravelsbach, Brunn und Geras, die ihrerseits einen sensationellen Saisonstart hingelegt hatten, gab es knappe Niederlagen sowie weitere Verletzte. Gegen St. Leonhard gelang dann zwar der wichtige Entlastungssieg, doch dieser kaschierte nur die Probleme der Mannschaft. Die Reihen hatten sich deutlich gelichtet, denn zwischenzeitlich fehlten dem UFC verletzungsbedingt bis zu sieben Stammkräfte. Darauf folgten drei herbe Niederlagen.

DIE HINTERGRÜNDE Aus sportlicher Sicht kommt Pfeisingers Rücktritt wohl nicht überraschend, doch in der Führungsetage des UFC hatte man den Trainer bisher noch nicht angezählt. „Wir haben versucht, ihn zu überreden, noch bis in den Winter weiterzumachen – wir konnten ihn allerdings nicht überzeugen“, sagte UFC-Obmann Matthias Renard. Die Verletzungslage ist wohl der Hauptgrund für die missliche Lage, in der sich die Drosendorfer derzeit befinden – der Rücktritt des Übungsleiters hat allerdings andere Ursachen: „Diese Entscheidung kommt nicht, weil viele Spieler fehlen, sondern weil diese, die jetzt spielen sollen, unzuverlässig sind“, fand der Ex-Coach klare Worte. „Ich musste in den vergangenen Wochen immer wieder Trainings ausfallen lassen und hatte auch an Spielterminen viele Absagen“, erklärte Pfeisinger. „Wären alle Spieler gut mitgezogen, hätte ich gerne weitergemacht – so macht das leider wenig Sinn.“

OBMANN ÜBERNIMMT Beim 2:7-Debakel gegen Weitersfeld stand schon Matthias Renard als Interimscoach an der Seitenlinie: „Ich werde derzeit offiziell als Trainer genannt – die Entscheidungen treffen wir intern allerdings im Mannschaftsrat“, erklärte der Obmann. Bis in die Winterpause möchte man auch in dieser Konstellation weitermachen – im Frühjahr soll allerdings ein neuer Übungsleiter auf der Bank sitzen.

„Wir haben unsere Trainersuche schon gestartet, konkrete Gespräche gab es aber bisher natürlich noch keine“, sprach Renard. Der Weg aus der Krise wird für den UFC sicherlich nicht einfach, doch der Spielplan bis zur Winterpause ist durchaus machbar. Nach einem spielfreien Wochenende duelliert man sich mit Pleißing, Japons und Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. Pleißing hat sich im Mittelfeld etabliert und ist nicht unbedingt einfach zu schlagen, doch speziell bei Japons und der SG kriselt es derzeit ebenfalls.

In dieser entscheidenden Schlussphase der Hinrunde fehlen den Drosendorfern immer noch sechs Stammkräfte langfristig. Leonhard Haberl fehlt mit einer gebrochenen Hand, Fabian Weber mit einer Kreuzbandverletzung und zuletzt vermisste man auch Stürmer Marek Hosek, der ebenfalls mit einem eingerissenen Kreuzband zu kämpfen hat.