Historisch: Erster Sieg im Derby zu Hause

Knapp elf Kilometer trennen Mallersbach und Weitersfeld laut Google Maps, „weniger als zehn durch die Waldwege“, wie USC-Obmann Karl Reiss launig hinzufügte. Ein klassisches Derby also. Dennoch gelang dem USC Mallersbach erst am vergangenen Samstag Historisches: Zum ersten Mal gab es einen Heimsieg gegen die Weitersfelder in einem Pflichtspiel.

Allerdings ist das wenig überraschend, spielten die Weitersfelder doch in ihrer Vereinsgeschichte hauptsächlich in der 1. Klasse oder Gebietsliga. Während Mallersbach in seiner 40-jährigen Vereinsgeschichte nie über die Zweitklassigkeit hinauskam. Freundschaftsspiele gab es immer wieder, aber Pflichtspiele erst seit 2018, als man zusammen in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal bzw. seit letzten Sommer Thaya-/Schmidatal spielt.

Bisher gab es zweimal ein 1:1 auf dem Sportplatz der Hardegger Katastralgemeinde, diesmal einen 3:1-Heimsieg, überhaupt erst der zweite Derbysieg nach dem überraschenden 4:2-Auswärtscoup im September 2020. „Das schmeckt besonders süß, vor allem, weil es hochverdient war“, strahlte Obmann Karl Reiss. Im Mittelpunkt dieser Partie stand zum einen der Schiedsrichter, der gleich drei Elfmeter gab, zwei für Mallersbach, einen für Weitersfeld. „Aber alle waren zu geben“, wie Reiss bestätigte. Und zum anderen Torjäger Milan Cermak, der zweimal traf und in den letzten vier Spielen fünfmal einnetzte. Damit hält er bei elf Treffern, und es scheint sich der Trend aus der Vorsaison fortzusetzen, als Cermak auch damals im Frühjahr deutlich öfters einschoss als im Herbst.

Finger gequetscht: Tormann Reiss biss Zähne zusammen

Ein weiterer Held im USC-Dress war Tormann Christian Reiss, der seinen Kasten bis auf den Elfmeter von Marcel Buljovcic sauber hielt. Und das, obwohl er sich ein paar Tage zuvor vier Finger bei der Arbeit quetschte. „Er hat die Zähne zusammengebissen, weil er unbedingt dabei sein wollte. Wir haben ihn getapt und das ging dann auch. Ein Indianer kennt keinen Schmerz (lacht).“

Aber Derby hin oder her, hitzig oder unfair ging es nicht zu, ganz im Gegenteil: Nach dem Schlusspfiff stand man noch gemeinsam bei einem oder mehreren Bieren in der Kantine zusammen und ließ den Nachmittag gemütlich ausklingen.