Brunn bejubelte ersten Auftaktsieg seit 2016

Für den USV Brunn/Wild startete die Saison auf dem Papier direkt mit einem schwierigen Gegner: Der UFC Drosendorf, der Tabellenfünfte der letzten Saison, gastierte am Auftaktwochenende bei den Grün-Weißen – welche die Vorsaison immerhin nur als Vorletzte abschlossen. Vor dem Anpfiff war die Favoritenrolle also klar verteilt und die Anfangsphase bestätigte die Annahme, dass Drosendorf diese Partie in der Hand haben würde. Doch am Freitag lag Besonderes in der Luft.

Das Ende einer Negativserie

Aus den ersten Chancen wurde nichts und anstatt sich wie schon so oft in den vergangenen Jahren von einer solchen Situation einschüchtern zu lassen, blieb Brunn standhaft und lauerte auf eigene Möglichkeiten. Kurz vor der Pause wurde Drosendorf dann aus dem Nichts vom Jäger zum Gejagten, denn das 1:0 von Michal Prokes brachte Brunn auf einmal auf Siegeskurs. Nach der Pause folgte eine starke Defensivleistung sowie ein Treffer des Sommerneuzugangs Firas Bulliqui prompt bei seinem Pflichtspieldebüt, womit der USV den 2:0-Sieg fixierte. Damit endete eine Negativserie, die Brunn schon lange verfolgt. In den vorangegangenen Spielzeiten hatte Brunn oftmals lange auf den ersten Saisonzähler warten müssen und vor zwei Jahren hatte man sogar erst in der vorletzten Runde der Herbstsaison anschreiben können. Auch am ersten Spieltag war der Verein in den vergangenen Jahren nie vom Glück verfolgt: Der letzte Punkt am Auftaktwochenende liegt mittlerweile fünf Jahre zurück (3:3 gegen SG Allentsteig/Göpfritz 2018/19, Anm.) und den bislang letzten Sieg hatte man 2016 erringen können. Damals spielten die Brunner noch in der heute nicht mehr existenten 3. Klasse Hornerwald und sicherten sich einen 4:0-Triumph über Klein-Meiseldorf. Die neue Saison startete für Brunn also nicht schlecht, doch hat der USV das Zeug, um nun an diese Leistung anzuknüpfen?

Ein Blick zurück

Bereits in der vergangenen Saisn hatte der USV gute Ansätze gezeigt. Die Hinrunde war schwach verlaufen und nachdem Trainer Norbert Stummer in Richtung Japons abwanderte, übernahm Michal Pacholik das Ruder. Im Frühjahr gelangen dann drei Siege gegen Kühnring, Mallersbach und den direkten Tabellenrivalen aus St. Leonhard. Die Leistungen der einzelnen Spiele konnten zwar langfristig nicht gehalten werden, zeigten aber, dass der Kader an einem guten Tag durchaus konkurrenzfähig war. Im Sommer rüstete man dann etwas nach. Den Abgang von Dennis Hrdlicka kompensiert man mit drei Neuzugängen sowie einer Leihgabe aus Weitersfeld. Letzterer, Bulliqi, fungierte direkt als Torschütze zum 2:0 – die Transfers scheinen sich also ausgezahlt zu haben.

Wie geht's nun weiter?

„Unser Ziel ist es, von Anfang an zu punkten – dann schauen wir von Spiel zu Spiel“, hatte Sektionsleiter Benedikt Kainrath noch zum Saisonstart kundgetan. Der erste Schritt zu diesem Ziel ist nun also getan – doch wie geht es weiter? Am kommenden Wochenende gastieren die Grün-Weißen in Pleißing. Gegen den Liga-Neuling ist der USV schwer einzuschätzen, doch sollte man erneut eine so konsequente Defensivleistung abrufen können, so ist ein Sieg durchaus möglich. Danach folgen Duelle mit Japons und der SG Sigmundsherberg/Klein-Meiseldorf. In diesen Spielen ist man am Papier der klare Außenseiter – allerdings keinesfalls chancenlos.