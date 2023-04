Schachtner: „Ein neuer Besen kehrt besser“

Werbung

Die Saison 2021/22 endete mit dem schlechtesten Ergebnis, das der USV Brunn/Wild seit dem Einstieg in die 2. Klasse eingefahren hatte. Mit sieben Punkten landeten die Brunner auf dem letzten Rang. Auch 2020/21 lag Brunn zum Abbruch dort – nur Eisgarn, das kein Spiel absolvierte, war formell am Ende Letzter. In den Jahren zuvor waren entweder Eisgarn, Breiteneich oder Göpfritz schlechter dran als die Brunner – alle Klubs gibt es heute im Erwachsenenfußball nicht mehr. Heuer scheint St. Leonhard in ihre Fußstapfen zu treten.

Neue Saison – neues Glück? Die Herbstsaison sollte erneut unangenehm werden, denn aus zwölf Partien folgten nur drei Punkte. Jene hatte man sich gegen St. Leonhard gesichert, mit denen man zur Winterpause punktegleich am Tabellenende stand – einzig die Tordifferenz sprach für Brunn. Nach dem Ende der Hinrunde verabschiedete sich dann Coach Norbert Stummer Richtung Japons – für Obmann Harald Schachtner auch ein Baustein des guten Frühjahrsstarts, wie er durchklingen ließ.

Rückrundenstart glückte Drei Wochen nach Stummers Abgang verkündete der USV dann seinen Nachfolger. Mit dem Spielertrainer Michal Pacholík sollte die Wende gelingen. Pacholíks Debüt verlief noch nicht nach Plan, doch nach dem 1:4 gegen Ravelsbach gelang dem USV der erste Erfolg. Gegen den UFC Drosendorf sicherte man sich nach zwischenzeitlichem Rückstand noch das 1:1-Remis. Dieses schien in der Mannschaft ein neues Feuer entfacht zu haben, denn am darauffolgenden Wochenende gelang der sensationelle Sieg gegen den Favoriten Mallersbach. „Ich möchte keineswegs schlecht über Norbert Stummer reden, aber ein neuer Besen kehrt einfach besser“, so Schachtner.

Status im Lazarett Für Schachtner gilt die Verletzungssituation als wichtiger Erfolgsfaktor für die Rückrunde. Trotz der momentanen „Erfolgsphase“ hat man an dieser Stelle einige Ausfälle zu beklagen. So werden Sam Vafaei Tabrizi und Lukas Amsüss diese Saison keine Spiele mehr bestreiten. Beiden Spielern war die Frühjahrs-Vorbereitung zum Verhängnis geworden. Während sich Tabrizi einen Knöchelbruch mit Bänderverletzungen zugezogen hat, laboriert Amsüss an einer Kreuzbandverletzung. Seit Kurzem kommt noch Julian Schimanek dazu, der erst im Winter zum Verein gestoßen war – hier ist mit einem Ausfall von sechs Wochen zu rechnen.

„Haben gegen jede Mannschaft Chance“ Für Brunn gilt es nun, das Momentum aufrecht zu erhalten. Nachdem der Spielbetrieb am vergangenen Wochenende durch die Schlechtwetterfront auf Eis gelegt worden war, geht es am kommenden Wochenende gegen den SVU Japons erneut um wichtige Punkte. Es handelt sich um eine vielversprechende Partie: Entweder schafft es Norbert Stummer bei seinem Ex-Klub, die Japonser wieder in Form zu bringen oder der USV setzt seinen Höhenflug fort. Für Schachtner ist ein Sieg für Brunn durchaus möglich: „Wir haben gegen jede Mannschaft eine Chance – wichtig ist aber, dass wir unsere eigenen Fehler abstellen“, bezeugte er. Nach dem Duell mit Japons wartet der Tabellenführer aus Langau auf Brunn – dennoch stehen die Chancen gut, dass der USV heuer St. Leonhard hinter sich lässt und nicht Letzter wird, vier Punkte Vorsprung hat man schon.