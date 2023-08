Geras ist bisher der Favoritenschreck

„Also wenn diese Mannschaft jede Woche so spielt, dann wird diese Saison ein riesen Spaß“, freute sich der Geras-Trainer Lukas Bühler nach dem 1:1-Remis bei Titelmitfavorit Weitersfeld. Nach dem 2:2 gegen Vizemeister Langau war dies bereits das zweite überraschende USV-Ergebnis der noch jungen Saison.

NEUE SAISON - NEUE TRAINERKONSTELLATION Das vergangene Fußballjahr war beim USV sehr turbulent verlaufen. Eine desaströse Hinrunde, Trainerwechsel und fehlende Konstanz sorgten für eine Saison, unter die man einfach nur einen Schlussstrich ziehen wollte. Der einzige Lichtblick war nur die Rückrunde gewesen, in der man unter dem Trainer-Duo Bühler/Neumer wieder zur guten Leistung fand. Im Sommer entschied man daraufhin, sich für die neue Saison nicht nach einem neuen Trainer umzusehen. Einzig das Ende des Duos wurde zuletzt beschlossen, da sich Jürgen Neumer nach seiner Hochzeit aus der Rolle zurückziehen wollte. „Wir wünschen ihm und seiner Frau viel Glück“, sprach Bühler über seinen Kollegen, der nun wieder, wie vor seinem Übungsleiter-Amtsantritt, als Torwarttrainer arbeitet. Daraufhin ließ man Ruhe im Verein einkehren. Es gab keine Abgänge und man sicherte sich die Dienste von Stefan Neuhold und Gernot Glück. Die junge Mannschaft war also nun bereit, in der neuen Saison wieder von Null zu starten.

Jürgen Neumer ist wieder „nur“ mehr Torwarttrainer. Foto: Karl Stöger

SCHWERE LOSE ZUM AUFTAKT Der Saisonstart der Geraser hatte es direkt in sich: Am ersten Wochenende duellierte man sich im Derby mit Langau und in Runde zwei direkt mit dem nächsten Lokalrivalen aus Weitersfeld. Der Zweit- und Drittplatzierte der vergangenen Saison hätte für die Geraser durchaus zum Verhängnis werden können, doch anstatt in alte Muster zurückzufallen, zeigte sich die Bühler-Elf in Topform. Gegen Langau fand sich der USV in unterlegener Lage wieder, denn der SVU machte großen Druck und ging mit 2:1 in Führung. Doch anstatt unter dem Druck zu zerbrechen, blieb der USV standhaft und wartete auf die Möglichkeit. „Man muss fairerweise sagen, dass wir einiges an Glück hatten – aber wir haben die Partie toll gedreht“, sprach Bühler. Gegen Weitersfeld folgte die wohl beste Leistung seit Langem: In einem intensiven Derby hielt man den offensivstarken Gegner in Schach – ohne einem verschossenen Elfmeter hätte man sogar einen Sieg einfahren können. „Im Sommer ist Ruhe in die Mannschaft eingekehrt – jetzt zeigt sich endlich die Qualität, die wir schon länger haben“, erklärte Bühler.

TRIO IST FRAGLICH Nach zwei Runden steht man also mit zwei Zählern da – auf dem Papier nicht wirklich beeindruckend, doch wenn man die Gegner bedenkt, kann der USV durchaus stolz sein. Gesteigert hat man sich vor allem zum vergangenen Fußballjahr, in dem man nach zwei Spieltagen immer noch mit leeren Händen dastand. Nun gilt es, auf den Leistungen der Anfangsphase aufzubauen. Am kommenden Wochenende empfängt man Drosendorf zum Lokalduell, danach warten Pleißing und Japons. In jeder dieser Partien ist der Sieg möglich – sofern man die Leistung der letzten Wochen wiederholen kann. Fraglich ist nur, ob man für diese Begegnungen auf den vollen Kader zurückgreifen kann. Sowohl Neuzugang Gernot Glück, als auch Nico Forster und Franz Chidi Raab laborieren noch an Knöchelproblemen und benötigen möglicherweise noch etwas Zeit.