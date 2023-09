Trainerwechsel in Geras

In Geras läuft's. Nach wie vor ist der USV ungeschlagen, wurde erst am Wochenende von Langau auf Rang zwei verdrängt – trotz 6:0-Kantersiegs im Derby gegen Japons. In dieser Phase macht man nun einen Schritt, mit dem wohl nicht jeder gerechnet hat: Harald Fischer ist neuer Cheftrainer der Geraser.

DIE HINTERGRÜNDE? Den erfolgreichen Saisonstart absolvierte Geras noch mit Lukas Bühler. „Ich habe immer gesagt, dass ich Platz machen würde, wenn wir einen geeigneten Trainer finden würden“, erklärte Bühler. Im vergangenen Sommer vereinigte sich der UFC Hadres-Markersdorf (Fischers Ex-Kub) mit dem UFC Obritz zu einer Spielgemeinschaft – Fischer trat zurück: „Ich bin in Hadres-Markersdorf zurückgetreten, weil ich der Meinung war, dass ein neutraler Trainer die SG übernehmen sollte.“ Es kam danach zu Gesprächen zwischen Fischer und dem USV, die beide Seiten überzeugen konnten – für Bühler war also klar: „Ich wollte nicht, dass der Verein die Chance verpasst, einen so erfahrenen Trainer zu verpflichten“, erklärte er. Fischer ist bereits seit über 14 Jahren im Trainergeschäft aktiv und konnte sowohl in der 1. Klasse als auch in der Gebietsliga Erfolge feiern. Fischer setzt auf einen offensiven Spielstil: „Ich möchte den Gegner beherrschen und mit intensivem Pressing Fehler erzwingen - wir haben sehr gute Spieler, die diese dann bestrafen können.“ Trotz derzeitigem Erfolgslauf der Geraser stapelt er aber tief: „Die Tabelle ist eine Momentaufnahme. Ich möchte, dass die Mannschaft am Boden bleibt und von Spiel zu Spiel schaut. Egal wer der Gegner ist, wir brauchen unsere bestmögliche Leistung“.

BÜHLER WIEDER SEKTIONSLEITER Für Bühler gilt der Trainerwechsel keineswegs als Degradierung: „Ich habe selbst eine Familie mit zwei Kindern, spiele für die Kampfmannschaft und bin ab jetzt wieder Sektionsleiter – es ist schön, mich wieder auf diese Rollen zu fokussieren“, erklärte er. Die ersten Erfolge des Trainerwechsels sind für ihn bereits zu sehen: „Er hat neues Feuer entfacht.“.