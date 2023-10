Erfolg ohne Legionäre: Kühnring macht's vor

Im Frühjahr der vergangenen Saison befand sich der USV Kühnring im großen Umbruch. Nach einem desaströsen Start in die Rückrunde räumte Trainer Karl Plank seinen Posten und man entschied zudem, sich von den Legionären zu trennen, die man erst im Winter geholt hatte. Im Sommer ließ man dann etwas Ruhe einkehren und kam mit Neo-Trainer Robert Wenninger zu der Entscheidung, es in der kommenden Saison gänzlich ohne ausländischen Beistand zu probieren. Sieben Spiele der Saison sind mittlerweile absolviert – der Plan ging auf, Kühnring steht nach diesen sieben Runden auf Platz fünf.

„HABEN KEINEN, DER WUNDER VOLLBRINGT“ Der USV kam gut aus den Startlöchern und erreichte am Auftaktwochenende ein Remis gegen Weitersfeld. Aus den darauffolgenden sechs Partien holte man vier Siege und musste sich einzig dem Überflieger aus Brunn geschlagen geben. Am vergangenen Wochenende lieferte der USV die wohl beste Leistung der bisherigen Saison, denn man stürzte den Tabellenführer aus Geras per 4:0-Heimsieg. „Von Beginn an war es von uns eine starke, konzentrierte Mannschaftsleistung“, lobte Wenninger seine Recken, flog seinerseits aber beim Kantersieg gegen den Ersten mit Gelb-Rot vom Platz. Nach sieben Runden stehen die Kühnringer damit auf dem fünften Tabellenplatz und haben nur vier Punkte Rückstand auf den neuen Leader aus Irnfritz. Wenninger ist zufrieden, dass seine Mannschaft bisher mit der Konkurrenz mithalten kann: „Wir haben keinen einzelnen Spieler, der Wunder vollbringt – wir müssen deshalb in jeder Partie im Kollektiv eine gute Leistung abrufen. Wenn uns das gelingt, können wir jeden Gegner schlagen“, erklärte Wenninger. Auch der Vorstand ist mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden: „Wir sind sehr stolz darauf, dass es auch ohne Legionäre klappt“, lobte Franz Winkelhofer, der Obmann der Kühnringer. Vom Erfolg der Transferstrategie erhofft man sich nun beim Rest der Liga ein Umdenken: „Vielleicht finden auch andere Vereine wieder den Weg retour zu den eigenen Spielern“, fügte Winkelhofer hinzu. Neben den Kühnringern spielt mit dem USV St. Leonhard aktuell nur ein anderes Team in der Liga ohne Legionäre – ist aber aufgrund dieser Strategie auch Tabellenletzter.

INTENSIVES RESTPROGRAMM Bis zur Winterpause hat der USV noch fünf Partien zu absolvieren – das Restprogramm hat es allerdings in sich. Am kommenden Wochenende duelliert man sich mit Ravelsbach, danach ist man aber gegen St. Leonhard der klare Favorit. Zum Schluss unterzieht man sich aber einem wahren Stresstest, denn die Auswärtsspiele in Irnfritz und Langau wurden bereits einigen anderen Vereinen zum Verhängnis. In beiden Partien benötigt man wohl eine ähnliche Leistung wie gegen Geras. Sollte man diese erneut abrufen können, ist allerdings auch in diesen Spielen alles möglich – auch ohne Legionäre.