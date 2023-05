Karl Plank: Schlussstrich unter den Trainer-Job

Mit dem 0:2 Freitagabend in Langau steht endgültig fest: Die Meisterschaftsentscheidung in der 2. Klasse Thayatal/Schmidatal wird ohne den USV Kühnring über die Bühne gehen. Fünf Runden vor Schluss weisen die Kühnringer nun zehn Punkte Rückstand auf Langau auf, haben außerdem ein Spiel mehr ausgetragen.

Nicht mehr als Trainer miterlebt hat diese Niederlage Karl Plank. Der 65-Jährige trat – wie berichtet – direkt vorm Nachtragsspiel am 1. Mai gegen Mallersbach zurück. „Ich kenne Obmann Franz Winkelhofer schon lange, bin mit ihm befreundet. Ich hab‘ ihm gesagt, dass wir die Zusammenarbeit beenden sollten. Das Benzingeld für die Fahrten aus Gmünd kann er sich sparen. Ich habe erkannt, dass ich der Mannschaft nichts mehr bringe.“

In der Winterpause lagen die Kühnringer noch an zweiter Stelle, nur einen Zähler hinter Langau. Doch dann kam der Knacks. Torjäger Jaroslav Bosnyak (16 Treffer) wurde abgegeben. „Wir hätten ihn gerne behalten“, sagt Plank. Im Gegensatz zu dessen Landsmann Jiri Smetana. „Der war schwach und Gift für die Mannschaft.“ Der Manager der beiden bot das Duo allerdings nur im Doppelpack an. „Ich lasse mich sicher nicht erpressen“, erklärt Plank die Beweggründe, warum die Tormaschine nicht weiter verpflichtet wurde. „Und mit unseren neuen Legionären sind wir eingefahren – das muss man leider so deutlich sagen“, blieben für Plank die tschechischen Neuerwerbungen Michal Vojtech und Patrik Nosreti weit hinter den Erwartungen. Mittlerweile werden sie vom Verein im noch ausstehenden Meisterschaftsverlauf auch nicht mehr eingesetzt.

Trainer bei den

Waldviertler Top-Klubs

Auf keine Einsätze im Fußball-Geschäft wird vermutlich auch Karl Plank mehr kommen. „Für mich war klar, dass ich im Sommer aufhöre – jetzt hab‘ ich das eben etwas vorverlegt..“ Dass sein Name in der hiesigen Fußball-Szene ein bekannter ist, ist klar. Anfragen sind erwartbar, wenn ein Trainer seines Kalibers frei ist. Plank war jahrelanger Co-Trainer von Rupert Marko beim SV Horn, trainierte die Landesligisten Waidhofen, Eggenburg, Gmünd und Rohrendorf. Als Kicker debütierte er mit 15 Jahren in der Eggenburger Kampfmannschaft, wurde mehrmals Torschützenkönig. Den SV Horn schoss er zum Oberliga-Meister und somit in die 2. Landesliga. Mit 30 Jahren beendete er bei Heimatverein Eggenburg eigentlich die Karriere, um danach bei Kühnring als Spielertrainer weiterzutun. Den USV brachte er damals in die 1. Klasse.

„Eine 1. oder 2. Klasse tue ich mir aber nicht mehr an“, sagt Plank auf die Frage, ob ihn ein neuerlicher Trainer-Job nicht doch wieder reizen würde. „Nichts gegen diese Klassen – aber ich habe andere Ansprüche, wie ich zuletzt gemerkt habe.“ Generell dürfen sich die Waldviertler Klubs aber keine Hoffnungen mehr auf ein Comeback des 65-Jährigen machen, denn: Plank wird im kommenden Jahr „Burgenländer“, übersiedelt aus familiären Gründen zusammen mit seiner Gattin. Ob es in der neuen Heimat zu einem Comeback kommt? „Sag niemals nie im Fußball“, lacht er. „Aber es gibt so viele junge Trainer – ich denke, dass es das für mich jetzt war …“