Umbruch in Kühnring: Trainer & Legionäre weg

Knalleffekt in Kühnring: Noch vor dem Spiel am Montag gegen Mallersbach trat Trainer Karl Plank zurück, zudem trennte sich der Verein von den erst im Winter verpflichteten Legionären Michal Vojtech und Patrik Nosreti. Der Grund: Der USV ist nach zwei Niederlagen en suite quasi aus dem Titelrennen draußen. Daran änderte auch der Sieg am Montag gegen Mallersbach nur wenig. „Die Legionäre werden wir nicht mehr brauchen – denn, wenn Legionäre nicht treffen, dann bringt das nur Unruhe in die Mannschaft“, sagt Obmann Franz Winkelhofer.

Dabei durfte man vor dem Beginn der zweiten Saisonhälfte als Kühnring-Fan noch durchaus optimistisch sein. In der Jubiläumssaison (50 Jahre) hatte sich der Verein den Vize-Herbstmeistertitel gesichert und stellte mit nur acht Gegentoren die beste Defensive der Liga. Es war also alles für eine großartige Rückrunde angerichtet, in der man sich vielleicht sogar den langersehnten dritten Meistertitel sichern hätte können. Fünf Wochen später steht man nun allerdings ernüchtert auf dem Boden der Realität und fragt sich: „Was ist falsch gelaufen?“

Falsch gepokert? Zum Start der Winterpause wurde der Kader der Kühnringer bedeutend verändert, denn sowohl Toptorschütze Jaroslav Bosnyak (16 Tore) als auch Mittelfeldspieler Jiri Smetana verließen den Verein nach Groß-Siegharts. Die dadurch aufgerissene Lücke musste natürlich adäquat ersetzt werden und so machte man sich auf die Suche. Bereits wenige Tage nach dem Abgang des Duos verkündete der Verein die Verpflichtung der tschechischen Legionäre Michal Vojtech und Patrik Nosreti, die sich positionsgleich in die Mannschaft einfügten. Für den nunmehrigen Ex-Trainer Karl Plank galten die Änderungen damals sogar als Vorteil, da man nun in der Offensive weniger von der einzelnen Leistung Bosnyaks abhängig sein würde, wie er gegenüber der NÖN damals verriet.

Traum geplatzt Der Rückrundenstart sprach allerdings eine andere Sprache. In den ersten fünf Partien der Rückrunde wurde der USV dreimal geschlagen und konnte nur gegen Ravelsbach einen knappen Sieg erringen. Der Rückstand zur Tabellenspitze ist von einem auf sieben Punkte angewachsen und der Titeltraum in weite Ferne gerückt.

Entsprechend nüchtern fällt das Fazit des Obmanns Franz Winkelhofer aus: „Die Auftritte der letzten Wochen sind mir ein Rätsel – wir haben von vorne bis hinten ein Problem“, sprach er nach der 1:3-Niederlage gegen Japons. Am kommenden Wochenende wartet die wohl schwierigste Aufgabe auf den USV, denn man misst sich mit Tabellenführer Langau im direkten Duell.

Es wäre die wohl letzte Chance, sich nochmals im Titelrennen zurückzumelden, doch nach den Leistungen der letzten Wochen, glaubt Winkelhofer nicht mehr an das Wunder: „Unser Saisonziel, Meister zu werden, haben wir mittlerweile abgeschrieben und es ist klar, dass sich einiges ändern muss“, erklärte er. „Wenn wir so weiterspielen, werden wir wahrscheinlich ins Mittelfeld abrutschen“, fügte er hinzu.

Wie geht Umbau weiter? Wie und in welcher Form, der Umbruch stattfinden wird, möchte man in den nächsten Wochen festlegen. Fix ist jedenfalls, dass man in der kommenden Saison mit einem neuen Trainer an den Start gehen wird. Das wäre so und so gekommen, denn Plank sagte bereits vor der Saison, dass er nicht länger zur Verfügung stehen würde. Zum Saisonende hin übernimmt interimistisch der Sportliche Leiter Christian Zechmeister. „Auch unsere Wintertransfers haben leider nicht funktioniert“, fügte Winkelhofer hinzu. Beide Tschechen wurden gegen Japons aufgrund ihrer bescheidenen Leistungen schon zur Halbzeitpause ausgewechselt, wurden am Staatsfeiertag gegen Mallersbach dann gar nicht mehr gebraucht …