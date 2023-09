Beide Torhüter verletzt: Gerald Gruber (47) gab Comeback

Am Wochenende gab Urgestein Gerald Gruber ein unerwartetes Comeback im Weitersfelder Tor. Nachdem er am Ende der vergangenen Saison seinen Rücktritt verkündet hatte (die NÖN berichtete), stülpte sich Gruber gegen St. Leonhard erneut die Torwartdress über. Der Grund dafür liegt in den Verletzungen der beiden jungen Keeper Andreas Miniböck und Jakob Aschenbrenner. Miniböck laboriert bereits seit Saisonbeginn an einer Daumenverletzung, und Aschenbrenner zog sich beim Training eine Kopfverletzung zu. Gruber kehrte somit, wie bei seinem Rücktritt versprochen, in der Notlage zurück, um auszuhelfen. Ob er auch am kommenden Wochenende in Irnfritz zwischen den Pfosten stehen wird, ist noch nicht klar. Sollten sich die beiden Youngsters aber nicht rechtzeitig erholen, kann sich der USV auf den Veteranen verlassen.

Anbei nochmals der Bericht zu seinem Karriereende: