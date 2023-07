Trainerwechsel in Weitersfeld

Kurz nach dem Saisonschluss verkündet Weitersfelds Dieter Zahrl nach fast vier Jahren seinen Rücktritt als Trainer. In der neuen Spielzeit nimmt Ronald Knoll auf der Trainerbank Platz, kehrt nach einjähriger Pause ins Trainergeschäft zurück.

„BEIM KICKEN KÜRZERTRETEN“ In Weitersfeld endet mit Zahrls Rücktritt ein durchaus erfolgreiches Arbeitsverhältnis. In den ersten beiden Jahren erreichte man zum corona-bedingten Saisonschluss jeweils den vierten Platz. In seiner ersten vollständigen Saison 2021/22 konnte man sich dann aber gleich den Vizemeistertitel hinter Schwarzenau sichern. In der aktuellen Saison landete man auf dem dritten Platz, nachdem man über weite Strecken ganz oben mitgespielt hatte. Zahrls Rücktritt hat also keinen sportlichen Ursprung. „Da ich im Sommer Nachwuchs bekomme, werde ich beim Kicken kürzertreten und auch meine Rolle als Trainer abgeben“, erklärte er. Dennoch bleibt er dem Verein, dem er mittlerweile seit über neun Jahren dient, erhalten. „Ich bleibe weiterhin Sportdirektor und werde auch als Spieler im Notfall aushelfen“, ergänzte der bisherige Stammakteur.

ZURÜCK AN DER SEITENLINIE „Wir haben dazwischen schon 'mal geredet, es war aber bei meinem Wechsel nach Weitersfeld nicht geplant, dass ich ein Jahr später Trainer werden würde“, erklärte Neo-Coach Ronald Knoll. „Ich wollte einfach ein Jahr Pause machen – jetzt ist der Akku wieder voll.“ Vor seinem Sabbatical war Knoll beim UFC Drosendorf tätig. Seit 2008 lief er dort als Spieler auf und im Frühjahr der Saison 2016/17 übernahm er das Team als Trainer. Eine Doppelrolle als Spieler und Coach schließt Knoll in Weitersfeld allerdings aus. Unter seiner Leitung verbesserte sich Drosendorf von Jahr zu Jahr, bis man in seiner letzten Saison das bislang beste Ergebnis erzielte – den achten Platz in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal.

KEINE TRANSFERS IN PLANUNG In Weitersfeld möchte Knoll nun an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen. Zudem will er großen Fokus auf die Jugendarbeit legen: „Wir haben einige Langzeitverletzte, (Oswald, Dolijanovic, Weber; Anm.) die noch nicht voll einsatzbereit sind, da möchte ich einigen Youngsters ihre Chance geben.“ Knoll ist insgesamt mit dem Kader zufrieden, weshalb er keine Veränderungen anpeilt: „Ich bin mit der Qualität der Mannschaft zufrieden und habe deshalb keine Neuzugänge in Planung.“ Auch USV-Vorstandssprecher Gernot Lenz sieht keinen Bedarf für große Transfers: „Wir wissen, wo wir dieses Jahr die Punkte verloren haben – es fehlt nicht viel.“ Am 7. Juli startet der USV bereits wieder in die Vorbereitung – einen Tag bevor Knoll im Testspiel gegen die Eintracht Pulkautal sein Debüt an der Seitenlinie Weitersfelds gibt.