Weitersfeld dreht die Partie

Weitersfeld – Drosendorf 2:1. Am Montagnachmittag empfing der USV Weitersfeld vor 105 Zuschauern den UFC Drosendorf zum Nachtragsspiel der 17. Runde. Aufgrund der schwachen Frühjahrsform der Drosendorfer galt der USV vor dem Spielbeginn als Favorit, doch in der Anfangsphase waren es die Gäste, die das erste Mal jubeln durften. In der 19. Minute flankte Lukas Spitaler den Ball aus 30 Metern in den 16er, doch als diese immer länger wurde verschätzte sich Gerald Gruber im Tor der Weitersfelder und ließ den Ball an die Stange abtropfen, woraufhin er im Tor landete. Drosendorf tat nun alles, um die überraschende Führung zu halten und so ging es mit 0:1 in die Kabine.

Spritzig aus der Kabine

Die Weitersfelder eröffneten de zweite Hälfte wie sie sich das vorgestellt hatten, denn bereits in der 46. Minute sorgte Marcel Buljovcic für den Ausgleich, mit dem er sich zeitgleich an die Spitze der Torjägerliste schob. In weiterer Folge wurde die Partie etwas zerfahrener und die beidem Mannschaften schenkten sich überhaupt nichts. Als Martin Hron etwas später Gerald Gruber forderte bügelte dieser seinen Fehler aus dem ersten Durchgang mit einer Glanzparade aus. In der 77. Minute schlug Buljovcic einen langen Ball aus dem Mittelfeld, der Christoph Kanka zielsicher erreichte. Dieser stand plötzlich allein vor Stefan Reischütz und schob den Ball lässig am Drosendorf-Goalie vorbei. Drosendorf ließ sich davon allerdings nicht unterkriegen und setzte die Hausherren in der Schlussphase massiv unter Druck. In der 83. Minute durfte der UFC dann jubeln, denn nach einer tollen Flanke landete der Ball im Netz der Gastgeber – wegen Abseits wurde der Treffer allerdings nicht gegeben. Wenig später beendete der Schiedsrichter die Partie und besiegelte den Sieg der Weitersfelder.

Statistik:

Weitersfeld - Drosendorf 2:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (19.) Spitaler, 1:1 (46.) Buljovcic, 2:1 (77.) Kanka

Karten: Knoll (48., Gelbe Karte Unsportl.), Kanka (91., Gelbe Karte Foul)Rinder-Silberbauer (80., Gelbe Karte Foul), Spitaler (48., Gelbe Karte Unsportl.), Hosek (36., Gelbe Karte Foul)

Weitersfeld: Köppl (74. Cermak), Leidenfrost, Kanka, Weber, Buljovcic Michael, Hofer, Gschweicher, Knoll (87. Dangl), Buljovcic Marcel, Oswald, Gruber

Drosendorf: Renard, Hosek, Rinder-Silberbauer, Haberl, Reischütz, Hron, Spitaler, Pfeiffer, Kaufmann (HZ. Aflenzer), Kermer, Cerny Daniel

105 Zuschauer, Schiedsrichter: Franz Schwarzl