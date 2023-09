Nach 0:9: „Schließe meinen Rücktritt nicht aus“

Mehr als drei Monate ist Ronald Knoll mittlerweile Weitersfeld-Trainer – unter ihm hinkt der als Titelkandidat gestartete USV massiv den Erwartungen hinterher. Den Tiefpunkt gab's am Wochenende: In Langau ging seine Elf 0:9 unter.

NÖN: Die 0:9-Klatsche gegen Langau war für Sie sicherlich ein Schock. Wie blicken Sie auf den Samstagabend zurück?

Ronald Knoll: Man kann die Partie eigentlich sehr knapp zusammenfassen. Es gibt Abende, da läuft bei einer Mannschaft wirklich alles und auf der Gegenseite geht alles schief. Wir waren blutleer und insgesamt einfach inferior. Spiele in Langau sind immer schwierig und wenn man nicht in Zweikämpfe kommt, dann geht man gegen eine so offensivstarke Mannschaft unter. Die Niederlage kommt allerdings trotzdem sehr überraschend, denn wir waren im bisherigen Saisonverlauf in jeder Partie auf Augenhöhe mit unserem Gegner.

In zwei Wochen steht die nächste Partie an – nach einem spielfreien Wochenende wartet Ihr Ex-Klub Drosendorf. Wie geht es nun weiter?

Knoll: Wir dürfen das 0:9 in Langau nicht einfach abhaken – da machen wir es uns zu leicht. Wir werden die Begegnung im Training analysieren und müssen gegen Drosendorf so gut wie alles besser machen. Ich hinterfrage mich selbst natürlich auch und schließe auch meinen Rücktritt nicht aus. Ich bin aber entschlossen, mich reinzuhängen und für den Verein weiterzumachen.

Wie zufrieden sind sie insgesamt mit Ihrem Kader und wie sieht die Verletzungslage aus?

Knoll: Der Kader ist für mich gut und auch die Trainingsbeteiligung passt für mich im Kollektiv. Felix Weber ist nach seiner Knieverletzung noch eine Weile nicht verfügbar und auch Patrick Köppl, der bereits verletzt aus der Leihe zurückgekehrt ist, fehlt noch länger. Gegen Mallersbach konnte ich aber Sebastian Oswald endlich wieder einsetzen. Er war ja speziell vom Pech verfolgt, denn nachdem er sich von seinem ersten Knöchelbruch erholt hatte, verletzte er sich im Training auch noch am zweiten Knöchel.

Eines Ihrer großen Saisonziele war es, vermehrt auf die Jugendspieler zu setzen. Die Saison ist natürlich noch jung, aber gibt es bei diesem Vorhaben schon Fortschritte zu vermelden?

Knoll: Noch nicht wirklich. Mir sind immer wieder Youngsters durch Krankheiten ausgefallen und bei dem ein oder anderen fehlt die Einstellung. Wir haben auf jeden Fall fähige Leute dabei, aber von denen möchte ich noch etwas mehr sehen.

Vor kurzem musste Gerald Gruber aus der Fußballpension zurückkehren, um das Verletzungsproblem auf der Torwartposition zu lösen. Sie haben zwei talentierte Youngsters zur Verfügung – wie sehen ihre Zukunftspläne zwischen den Pfosten aus?

Knoll: Jakob Aschenbrenner ist nach seiner Kopfverletzung wieder dabei und hat mich bisher auch überzeugt. Andreas Miniböck, der ursprünglich als Nummer Eins gestartet wäre, ist bereits seit der Vorbereitung verletzt und fällt noch eine Weile aus. Es ist noch nicht entschieden, wer unser Einser wird, wenn alle fit sind. Beide sind talentiert und ehrgeizig – sie bekommen ihre Chance.