Drei Titelanwärter aus dem Wienerwald

Neulengbach. Die Henke-Elf präsentierte sich bei der Generalprobe ganz besonders in Torlaune und schoss den KSC/BSC Donaustadt (Oberliga B) mit 9:2 vom Platz. „Es war ein gutes Spiel, aber das Ergebnis täuscht. Der Gegner hat vier Mal die Stange getroffen sowie einen Elfmeter vergeben“, sagt der sportliche Leiter Heinz Horn und spricht von einer gelungenen Vorbereitung. „Wir hatten eine gute Beteiligung.

Mit den beiden Schönfeldern Christopher Jekal und 'Ika' Avaliani sowie Stürmer Denes Olasz aus Mank verstärkte sich wohl kein Team so stark wie die Wienerwald-Elf. „Mit Jekal haben wir die Sechserposition endlich stark besetzt. Mit Avaliani und Olasz sind wir hoffentlich auch im Angriff gefährlicher, als letzte Saison“, sagt Horn. Dass man Neulengbach, vor allem von der Konkurrenz aus dem Wienerwald die Favoritenrolle auf den Titel zugeschoben bekommt, gefällt dem sportlichen Leiter nicht. „Mir ist das gar nicht so recht, dass alle vom Titel sprechen. Wir wollen einfach einen Schritt nach vorne machen und näher herankommen. Das Grundgerüst für eine erfolgreiche Saison ist da, aber das war es auch schon letztes Jahr.“

Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich

Eichgraben. Auch der SV Eichgraben tankte im letzten Testspiel vor dem Ligastart gegen Neulengbach noch einmal ordentlich Selbstvertrauen. Die Elf von Trainer Rene Fröschl siegte gegen Siemens Großfeld, ein Team aus der 2. Wiener Landesliga, souverän mit 3:0. Alle drei Treffer gingen auf das Konto der Neuzugänge. Lazar Miletic erzielte einen Doppelpack, Kaloyan Ivanov traf zum 3:0. „Die Leistung war in Anbetracht der vielen Ausfälle gut“, meint der sportliche Leiter Mario Strukelj und lobt im selben Atemzug die Arbeit des Trainerteams. „Die Mannschaft ist konditionell top hergerichtet.“

Für die Meisterschaft hat Strukelj ein gutes Gefühl. Vom Vorstand ist die Zielvorgabe ein Platz unter den ersten fünf, doch der sportliche Leiter weiß, dass seine Spieler mehr wollen. „Das Team ist hungrig und will um den Titel mitspielen. Ich denke, dass wir uns stark verbessert haben, auch in der Offensive. Memo ist wieder zu 100 Prozent fit. Mit den Neuzugängen ist der Kader wieder breiter geworden“, sagt Strukelj.

Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich

Maria Anzbach. Die Hofbauer-Elf schließt ihr Vorbereitungsprogramm mit einem 4:2-Erfolg in Pfaffstätten ab. „Die erste Halbzeit war okay, da waren wir klar besser. Nach der Pause war es nur noch ein Schaulaufen“, erzählt Bernhard Hofbauer. Die Vorbereitung bezeichnet er als erfolgreich, wobei die Kreuzbandverletzung von Dominik Saghy mehr als nur ein Wermutstropfen ist. „Das tut uns extrem weh. Er hat sich zu einem sehr wichtigen Spieler im zentralen Mittelfeld entwickelt“, hadert Hofbauer. Er sieht seine Elf trotzdem gut aufgestellt. Mit Abwehrchef Reinhard Schlossinger, Neuzugang Yannick Soura und Torjäger Thomas Helly hat man eine stabile Achse, an der sich die jungen Anzbacher orientieren können. Ob das für den Titel reicht? „Das wird sich zeigen. Top-Favorit ist auf jeden Fall Neulengbach. Sie haben sich weit aus dem Fenster gelehnt“, meint der Trainer und peilt eine Top-Drei-Platzierung an. „Auch dafür wird es viele sehr gute Leistungen benötigen“, ist sich Hofbauer sicher.

Altlengbach. Knapp aber doch schließt auch der SVA die Vorbereitung mit einem Testspielerfolg ab. Die Kerschner-Elf siegt gegen Alland mit 2:1. „Die Neuzugänge sind mittlerweile gut integriert“, sagt Peter Gal. „Die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist sehr gut. Es ist so etwas wie eine Aufbruchstimmung zu bemerken.“ Das Saisonziel des sportlichen Leiters ist die Stabilisierung der Abwehr. „Wenn uns das gelingt, sind wir automatisch im Mittelfeld der Tabelle und hätten unser Ziel erreicht.“ Nach dem Abschied von Legionär Patrik Dhly ist aktuell nur Patrick Bernhauser in der Innenverteidigung gesetzt. Gal: „Der Kader ist breiter. Jetzt beginnen die Diskussionen, wer spielen darf und wer nicht. Das war früher anders und wird uns guttun.“

Pressbaum. Mit einem 4:1-Sieg gegen Klausen-Leopoldsdorf, den Ex-Klub von Trainer Peter Gimplinger, schloss der USV Pressbaum sein Testspielprogramm ab. Erstmals in der Vorbereitung war der USV dabei annähernd komplett. Gimplinger hält mit diesem Kader einen Top-Fünf-Platz für möglich. „Sofern keine Verletzten dazukommen. Wir sind nicht sehr breit aufgestellt.“ Anto Ljubicic und Ulrich Brieger fehlen den ganzen Herbst. Der Coach hätte gerne schon die U18 herangeführt – die spielt aber noch ein Jahr lang Nachwuchslandesliga. Von ihnen hat im Sommer vor allem Fabio Hickersberger aufgezeigt. Der 17-Jährige stand in den Testspielen fünfmal in der Startelf der Kampfmannschaft.