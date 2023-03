Helly bringt Maria Anzbach in Position

Es war so etwas wie eine Galavorstellung, die Maria Anzbach im Derby gegen Böheimkirchen ablieferte. „Mit der ersten Halbzeit war ich voll und ganz zufrieden. Nach der Pause haben wir nachgelassen. Wir hätten noch höher gewinnen müssen“, resümiert Bernhard Hovbauer nach dem Schlusspfiff zufrieden. Vier von fünf Treffern erzielte Thomas Helly. „Er ist der beste Stürmer der Liga. Das hat er heute wieder eindrucksvoll bewiesen“, lobt der Trainer.

Der Sieg bringt seine Elf bis auf fünf Punkte an die Tabellenspitze heran. Dank eines 3:0-Erfolgs über Türnitz lacht nun wieder Hafnerbach vom ersten Platz. „Auch wenn der Titel in dieser Saison nicht unser erklärtes Ziel ist, so haben wir doch reelle Chancen“, weiß Hofbauer und sieht die kommenden drei Wochen als entscheidend an. Zuerst stehen gegen Harland drei Pflichtpunkte auf dem Programm, ehe man im direkten Duell auf Türnitz und Hafnerbach trifft. Hofbauer: „Danach wissen wir, wohin die Reise geht.“

Eichgrabens Trainer wartet auf den ersten Torerfolg

Die besten Titelchancen räumt Maria Anzbachs Coach Purkersdorf ein. „Die werden sicher mitmischen. Sie sind mein Geheimtipp für den Aufstieg.“

Nichts zu tun mit den vorderen Plätzen hat der SV Eichgraben nicht erst seit dem vergangenen Spieltag. Gegen den FC Purkersdorf kassierte der SVE eine deutliche 0:3-Abfuhr. „Wir hatten das Spiel in der Hand, zwei schwere individuelle Fehler haben uns aber um den Erfolg gebracht. Wir waren in Folge kopflos“, erzählt Nebo Trucic. Kopfzerbrechen bereitet dem Coach vor allem die Ladehemmung seiner Elf. Seit er das Team zwei Runden vor Ende der Herbstmeisterschaft übernommen hatte, wartet man vergeblich auf einen Torjubel. „Man muss das schon ehrlich sagen: In der Offensive fehlt uns einiges. Es ist wie bei einer Kette. Wenn ein Glied auslässt, fällt die ganze Kette zu Boden.“

Nichts zum Jubeln gab es auch für den SV Neulengbach. In Harland waren drei Punkte fix eingeplant, geworden ist es am Ende nur einer. „Wir haben einen Rückstand schnell gedreht, aber der Schiedsrichter war eine Katastrophe“, ärgert sich Gerhard Henke und präzisiert: „Zehn Gelbe und eine Rote sagt eigentlich schon alles. Unser Spielmacher Bence Toth wurde nicht geschützt, die Rote gegen Murat Kartal war ein Witz.“ Etwas Positives kann der Coach nur über Debütant Felix Baumgartner sagen: „Er war der beste Mann am Platz!“

Hovo Sarikyan zeigte im falschen Moment Nerven

Auch wenn es nichts mit dem ersten Heimsieg im Frühjahr wurde, resümiert man in Altlengbach nach dem Remis gegen die Hohenberg/St. Aegyd zufrieden. „Der Gegner war stärker als Türnitz. Wir waren in der Defensive stabil, haben kaum Fehler gemacht“, erklärt der sportliche Leiter Peter Gal. Einem Sitzer von Hovo Sarikyan nach der Pause trauert er aber nach: „Das sind normalerweise genau seine Situationen.“