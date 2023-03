Purkersdorf pirscht sich ans Spitzenduo heran

Im Schatten des Gipfeltreffens zwischen Hafnerbach und Türnitz, in dem der Vizemeister den Herbstmeister mit einem überzeugenden 3:0-Sieg von der Tabellenspitze holte, stand beim FC Purkersdorf nach dem 2:1-Erfolg in Wilhelmsburg der nächste Gradmesser auf dem Programm. Benötigte der FCP am holprigen Geläuf in Wilhelmsburg noch 78 Minuten, um die Weichen auf Sieg zu stellen, so lief es im Derby gegen Eichgraben von Anfang an nach Plan. Am Ende stand bei den Purkersdorfern ein souveräner 3:0-Erfolg zu Buche.

FCP-Trainer Jürgen Novara ließ in der Anfangsphase Vorsicht walten und sah sich an, was die Gäste-Offensive auf Lager hatte. Es wurde aber bald klar, dass Purkersdorfs Defensive mit konventionellen Mitteln kaum beizukommen war. Nach vorne hin setzten die Hausherren immer wieder Nadelstiche. Mehmet Aydogan und Dominik Reiß sorgen für eine verdiente 2:0-Halbzeitführung.

FCP-Abwehr bleibt auch in Unterzahl unverwundbar

Die echte Bewährungsprobe folgte aber erst nach der Pause: Nachdem Philipp Grabner für zweifaches Ballwegschlagen Gelb und Gelb-Rot gesehen hatte, agierte der FCP in der letzten halben Stunde zu zehnt. Doch trotz der Unterzahl gaben sich die Hausherren nicht die geringste Blöße. Kurz vor Schluss traf der 16-jährige Lucian Eder mit seinem ersten Kampfmannschaftstor zur endgültigen Entscheidung. Novara war stolz: „Wenn man in Unterzahl alles so wegverteidigt, dass der Tormann überhaupt keinen Ball zum Fangen bekommt, sagt das schon alles.“ Eichgrabens Coach Nebojsa Trucic weiß: „Wir waren kopflos.“

Purkersdorf fehlen nun nur noch fünf Punkte auf Platz eins. Böheimkirchen, Harland, Türnitz und Hafnerbach heißen die nächsten Gegner. Auf den FCP und die beiden Titelfavoriten wartet ein heißer April.

Pressbaum fehlen die Krieger

Beim USV Pressbaum hingegen wird man sich nach der 1:3-Niederlage in Pyhra offenbar mit grundlegenderen Dingen beschäftigen müssen. Trainer Peter Gimplinger war nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit bitter enttäuscht. „Wir waren ein lebloser, emotionsloser Haufen. Wir sind da nur irgendwie durch die Gegend gewandelt“, sagt der Coach. Die Steigerung in Halbzeit zwei kam zu spät. „Wir hatten gute Fußballer am Platz, aber keine Krieger. Das hat uns gefehlt.“