Türnitz verliert Kampf um Tabellenführung

Im Spitzenspiel gegen Hafnerbach musste Trainer Robert Leimer vier Stammspieler vorgeben. Mit Mario Molnar (krank) und Bernhard Bichler (gesperrt) fehlte die komplette Innenverteidigung des Tabellenführers aus Türnitz, dazu noch Torgarant Daniel Brunclik und Florian Zöchling.

„Hafnerbach begann dann auch noch bissiger und kampfstärker, setzte uns gleich unter Druck“, schwante Leimer von Anfang an nichts Gutes. Bei zwei Aluminiumtreffern hatte Türnitz zu Beginn aber noch Glück. Nach dem Gegentreffer (28.) hatte Manuel Gravogl die große Ausgleichschance, ein Verteidiger rutschte aber in den Schuss und blockte diesen kurz vor dem Tor (35.). Statt dem Ausgleichstreffer fiel kurz vor dem Pausenpfiff aber dann noch das 2:0 für die Heimischen.

Nicht der Tag der Türnitzer

Nach dem Seitenwechsel war Türnitz spielbestimmend. „Wir haben sehr bestimmt nach vorn gespielt“, schildert Leimer. Bei einem Schuss von Kole Zeqiri konnte sich der Tormann der Hausherrn aber auszeichnen.

„Irgendwie spürte man da dann endgültig, dass das nicht unser Tag ist“, schildert Leimer. Es folgte das 3:0 von Hafnerbach. Kurz darauf scheiterte SVT-Kapitän Christian Anzberger mit einem Elfer am Tormann. Das Sahnehäubchen in Sachen Abschlusspech an diesem geborgten Nachmittag für Leimer und Co.

„Wir waren an diesem Tag nicht spritzig genug, auch zu langsam im Umschaltspiel, um den Hafnerbachern wirklich Paroli bieten zu können. Heute setzte sich die individuelle Klasse von Hafnerbach durch, sie waren einfach abgebrühter. Bei uns fehlten einige der Spieler diesen Kalibers ausgerechnet bei diesem wichtigen Spiel“. bedauert der Coach, dass man die Tabellenführung nun an die Hafnerbacher abgeben musste.

Zudem stürmen von hinten die nach dem Wintertransferfenster hoch gehandelten Ppurkersdorfer wie erwartet heran. Auch Maria Anzbach hat im zweiten Rückrundenspiel seine Klasse erstmals aufblitzen lassen.

SG und Traisen kommen über Nullnummern nicht hinaus

Die SG Hohenberg/St. Aegyd war über 90 Minute die klar bessere Mannschaft in Altlengbach, fuhr aber trotzdem nur mit einem Zähler nach Hause. Zweimal hatte Rene Lukac die Führung am Fuß, einmal wurde er elferverdächtig im Strafraum gelegt. Doch die Pfeife des Unparteiischen blieb wider erwarten stumm.

Und in der zweiten Halbzeit gab es gleich noch zwei Elfer verdächtige Szenen, an Lukac und Klaus Ofner. Und wieder ertönte kein Pfiff. Und mit der ersten Torchance (70.) hätte Altlengbach das Spiel fast auf den Kopf gestellt, Der Hainfelder Hovo Sarikyan scheiterte am Tormann. Es blieb beim torlosen Remis.

Simon Chukhrukidze (r.) im Luftkampf mit Wilhelmsburgs Fabian Köberl. Am Ende stand im Derby aber ein karges 0:0. Foto: Wolfgang Wallner

Auch Traisen musste zu Hause im Derby gegen Wilhelmsburg Punkte lassen. Auf einem holprigen Rasen kam kein Spiel zustande, es gab viele hohe Bälle und wenig Torchancen.

Nach 45 Minuten stand es noch 0:0, Traisen war dem Tor durch zwei Chancen aber etwas näher. Nach dem Seitenwechsel gingen die Gäste in Führung, Traisen kam durch einen Kraftakt von Ramazan Ercin noch zum Ausgleich.

„Im Endeffekt war es ein gerechtes Remis, keiner hätte sich heute den Sieg verdient“, meinte Trainer Robert Möderndorfer.