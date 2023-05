Altlengbachs Aus ist vom Tisch

Beim SV Raika Altlengbach herrscht kollektives Durchatmen. Beim zweiten Zukunftsstammtisch vergangene Woche zeichnet sich nun doch eine Lösung in der Obmannfrage ab. Wie die NÖN berichtete, legt Obmann Stefan Janko seinen Posten im Sommer zurück. Er wird dem Verein in Zukunft aber als Beirat erhalten bleiben, erzählt er am Rande Kampfmannschaftsmatches gegen Böheimkirchen erleichtert.

Frischer Mix für die Führungsriege

Wer in Zukunft die Geschicke des Vereins leiten wird, will er aber noch nicht verraten. „Da möchte ich der Generalversammlung am 13. Juni nicht vorgreifen. Es müssen noch Details geklärt werden“, sagt Janko. Nur soviel: „Es wird ein Team aus ganz neuen Personen und alteingesessenen werden.“

Auch Peter Gal, der aktuell noch die sportliche Leitung inne hat, ist erleichtert. „Es machte vergangene Woche ein Schreckensgespenst die Runde, dass es keinen Erwachsenenfußball in Altlengbach mehr geben könnte. Das hat offenbar doch ein paar Leute wachgerüttelt“, sagt Gal und erteilt damit auch anderen Vereinen eine Absage, die sich Hoffnungen auf freiwerdende Spieler machen. „Wir haben das auch schon mit der Mannschaft besprochen. Wir wollen das Team halten und punktuell verstärken. Wir wollen kontinuierlich weiterarbeiten“, sagt Gal, der bei den Verhandlungen federführend ist.