Derbysieger Maria Anzbach greift nach Herbstmeistertitel

Die knapp 300 Besucher sahen 83 Minuten ein über weite Strecken ausgeglichenes Derby. Mit seinen vier Legionären, Max Scharf und Markus Figl starteten die Gäste stark ersatzgeschwächt in die Partie und konzentrierten sich in erster Linie auf eine gesicherte Defensivarbeit. „Hinten waren wir stark, vorne aber leider ein Lüfterl“, analysiert Gerhard Henke. Er hätte sich aber auch von Maria Anzbach mehr erwartet. „Sie haben nicht hoch angepresst, was mich doch sehr überrascht hat“, erzählt der Neulengbacher Coach. „Eventuell waren wir von der tollen Kulisse zu beeindruckt“, erklärt Bernhard Hofbauer. Der Trainer der Hausherren sah seine Elf dennoch im Vorteil. „Wir hatten einen Stangenschuss und noch eine weitere Topchance. Von Neulengbach kann ich mich an nichts Nennenswertes erinnern.“

Neben dem Rauch der Bengalen roch es in der Schlussphase vor allem nach einem torlosen Unentschieden, mit dem wohl beide Teams hätten leben können. Doch ein überharter Einstieg von Felix Böswarth gegen Thomas Winter ließ die Partie zugunsten der Hausherren kippen. Schiedsrichter Gerhard Daubeck zögerte keine Sekunden und zeigte glatt Rot (83.)! „Das hat uns leider außer Tritt gebracht“, hadert Henke.

Maria Anzbach brauchte in Folge lediglich drei Minuten, um die numerische Überlegenheit auszunutzen. Thomas Helly steckte im Strafraum auf Fabricio Hochgerner durch, der zum viel umjubelten 1:0 netzte.

Neulengbach reklamierte vergeblich auf Abseits. „Ich habe es nicht genau gesehen, aber zwei Drittel der Zuseher meinen, dass es ein ganz klares Abseits war“, erzählt Henke und vermisst eine klare Linie. „Wir wurden zuvor drei Mal wegen Abseits zurückgepfiffen.“

Walter Buchberger, der relativ gut positioniert war, traute sich selbst kein Urteil zu. „Für dieses Spiel bräuchte es wohl einen Regionalliga-Schiri“, meint Neulengbachs ehemaliger Trainer und sportlicher Leiter, zu den vielen strittigen Entscheidungen.

In Folge räumte SVN-Schlussmann Marvin Schulz Helly außerhalb des Strafraums aus dem Weg, doch Daubeck ließ Gnade walten. Ein Neulengbacher Freistoß in der 95. Minute direkt an der Strafraumgrenze brachte den Gästen nichts mehr ein. „Wir haben uns toll verkauft, ein Remis wäre gerechter gewesen“, hadert Henke über die knappe Niederlage.

Hofbauer spricht trotzdem von einem verdienten Erfolg seiner Elf. „Es war kein sehr schönes Spiel, aber wir haben Siegeswille gezeigt und nie aufgegeben.“ Der Herbstmeistertitel ist nun zum Greifen nah, denn Markersdorf ließ gegen Harland völlig überraschend Punkte liegen. Hofbauer: „Natürlich wollen wir jetzt vorne bleiben, aber wir dürfen die letzten beiden Spiele nicht auf die leichte Schulter nehmen.“