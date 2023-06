Ein Neuer, zwei Abgänge bei Wienerwald-Klubs

Mit Patrick Bernhauser und Florian Messner hat der SV Altlengbach bereits zwei Gablitzer Urgesteine im Kader, mit Manuel Zahrl folgt nun ein dritter. Der 29-jährige Defensivspieler kickte zuletzt im Südburgenland in Schlaining, bis 2021 war er durchgehend in Gablitz aktiv. „Qualitativ und körperlich ist er definitiv eine Bereicherung für unser Team“, sagt Peter Gal. Weitere Verstärkungen stehen noch auf der Altlengbacher Wunschliste, doch noch ist nichts unter Dach und Fach. „Wir sind aber eifrig am scouten“, grinst der sportliche Leiter.

Keita wurde „weggeschnappt“

Keine Vollzugsmeldungen gibt es indes bei den anderen Wienerwald-Vereinen, dafür aber Abgänge. In Eichgraben wird Sekou Keita den Verein verlassen. Der Innenverteidiger war erst im Winter an Bord gegangen. „Er wurde von Siebenhirten zwangsverpflichtet“, verrät Halim Redzep. Der sportliche Leiter fügt aber hinzu: „Wir waren uns ohnehin nicht sicher, ob wir mit ihm weitermachen wollen.“ Fix ist jedenfalls, dass noch ein gelernter Innenverteidiger verpflichtet werden soll. „Da sind wir aber noch dran“, sagt Redzep.

Nur mehr ein Grenzgänger in Anzbach

In Maria Anzbach trennt man sich indes von Legionär Adrian Miskev. Adam Teichmann hingegen bleibt dem Verein erhalten. „Wir waren mit Adrians Leistungen zuletzt nicht mehr ganz so zufrieden“, sagt Bernhard Hofbauer. Er möchte in Zukunft also nur noch mit einem Legionär weitermachen. „Bei Adam ist es so, dass er zu seiner Freundin gezogen ist, die näher an der Grenze wohnt. Er hat nun also nur noch rund 1,5 Stunden Anreise. Außerdem sind wir von seinen Qualitäten im zentralen Mittelfeld sehr überzeugt.“