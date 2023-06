Im Gleichschritt auf die Zielgerade

Als Mehmet Aydogan in der 57. Minute zum Elfmeter antrat und den Ball kaltblütig im Tor versenkte, schien den Gästen aus Pyhra bewusst zu sein: Der FC Purkersdorf würde sich die Führung nicht mehr nehmen lassen. Mehr als eine Halbzeit lang hatte die zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga dagegengehalten. Dann aber war der Widerstand gebrochen. Die Hausherren waren auf dem Weg zum zehnten Sieg der Rückrunde nicht mehr aufzuhalten.

Rückkehrer macht Wind

Nach drei Wochen krankheitsbedingter Pause kam Philipp Grabner zu seinem Comeback. Der Allrounder war in der 54. Minute gemeinsam mit Franz-Josef Marcher in die Partie gekommen und hatte neuen Schwung gebracht. Grabner benötigte nicht lange, um wieder seinen Torriecher unter Beweis zu stellen. In der 72. Minute sorgte er mit seinem 13. Saisontor für die Vorentscheidung. Dem Treffer ging eine schöne Kombination voraus. Der 18-jährige Manuel Farghadan, ebenfalls eingewechselt, machte den Sack zu. Er hatte bereits beim 6:0-Sieg in Traisen vor einer Woche als Joker getroffen. Pyhra konnte nur noch für Ergebniskosmetik sorgen.

Geduld bringt Erfolg

„Wir haben das ganze Spiel kontrolliert, sind geduldig geblieben und haben dann die Tore gemacht“, war FCP-TrainerJürgen Novara zufrieden. „Ein Vorteil war wieder die starke Bank. In den letzten 30 Minuten können wir noch einmal richtig nachlegen.“ Nun muss der FCP die Spannung hochhalten. Mit einem Sieg im Nachtragsspiel am Montag konnte Hafnerbach noch einmal Druck aufbauen.

TSU zu Gast beim „Angstgegner“

Nun ist Hafnerbach in Eichgraben gefordert. Der Titelkandidat hat nicht die besten Erinnerungen an diesen Platz: In den letzten vier Spielen konnte Hafnerbach nur einen Punkt mitnehmen. „Wenn wir auftreten wie in den letzten Wochen, sollte es aber klappen“, ist Trainer Thomas Gstöttenmayr zuversichtlich.