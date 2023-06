Maria Anzbach holt Routinier an Bord

Der erste Neuzugang ist fix. Mit Yannick Soura verstärkt ein zentraler Mittelfeldspieler die Hofbauer-Elf, der mit dem Wiener Sportclub auch schon Erfahrung in der Regionalliga sammeln durfte. Zuletzt kickte er in der 1. Klasse Nordwest-Mitte bei Atzenbrugg. „Wir hatten ihn schon länger am Schirm und erhoffen uns einiges von ihm“, sagt Bernhard Hofbauer. Der Kontakt zum 29-Jährigen kam über SVMA-Torhüter Philipp Klose zustande, der mit Soura befreundet ist. Der Trainer ist sich sicher: „Er kann uns von Beginn weg helfen.“

Den Verein verlassen wird Klemens Messner. Wie es mit den beiden Legionären Adrian Miskev und Adam Teichmann weitergeht, hat der Verein noch nicht entschieden.

Noch keine Vollzugsmeldungen gibt es bei den restlichen Wienerwald-Vereinen. „Wir sind am Verhandeln. Wir wollen uns punktuell Verstärken und in Qualität investieren“, sagt Peter Gal. Apropos Qualität: Hovo Sarikyan macht seinen Verbleib beim SVA vom zukünftigen Kader ab. „Er hat sich noch nicht entschieden. Er hat viele Angebote und möchte sich nicht Woche für Woche abschießen lassen. Wir verstehen das, arbeiten aber daran, dass wir das ändern“, sagt Altlengbachs sportlicher Leiter. Nicht mehr an Bord ist Außenverteidiger Nikola Kristo, der erst im Winter in Altlengbach angeheuert hatte.