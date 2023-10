Neulengbach klettert an die Tabellenspitze

Wer will, wer mag, wer hat noch nicht? Nach Eichgraben gibt auch der SV Maria Anzbach die Tabellenführung nach nur wenigen Runden an der Spitze wieder aus der Hand. Die glücklichen Nutznießer kommen ebenfalls aus dem Wienerwald, nämlich aus Neulengbach. Der Meisterschaftsfavorit setzte sich in Pyhra knapp mit 2:1 durch und führt die 2.-Klasse-Traisental nun mit 15 Zählern an. „Wir haben in Pyhra eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, aber nach der Pause war das spielerisch nicht mehr das Gelbe vom Ei“, resümiert Gerhard Henke.

Die Übernahme der Tabellenführung bezeichnet er als schöne Momentaufnahme. „Wir haben noch einiges vor uns, aber es ist schön zu sehen, dass wir trotz der Ausfälle gut dabei sind. Wichtig für die nächsten Spiele wird aber sein, dass wir gegen die vorderen Teams länger als nur eine Halbzeit unsere Leistung bringen“, sagt Henke.

Hofbauer hält den Ball flach

Indes nimmt man die verlorene Tabellenführung in Maria Anzbach nichts so tragisch. „Man muss die Kirche im Dorf lassen. Nur weil wir vier Mal in Serie gewonnen haben, heißt dass nicht, dass wir auch in Zukunft alles zerschießen. Die Richtung stimmt, auch wenn wir noch Luft nach oben haben“, sagt Trainer Bernhard Hofbauer.

Seine Elf gab im Derby gegen Böheimkirchen einen sicher geglaubten Sieg in der 84. Minute aus der Hand. „Wir hatten ein klares Chancenplus. Die zwei verlorenen Punkte tun natürlich weh“, hadert der Coach und sieht auch den Schiedsrichter nicht ganz unbeteiligt. „Beim Stand von 1:0 wurde uns ein klarer Elfer nicht gegeben. Nach der Pause hat er bei einem Torraub nur Gelb gezückt.“

Nichts zu holen gab es für den SV Eichgraben in Markersdorf. Die Fröschl-Elf musste sich verdient mit 1:3 geschlagen geben. „Das war ein Totalschaden. Das war von A bis Z katastrophal“, sagt Sportchef Halim Redzep und präzisiert. „Wir haben zu viele Fehlpässe gemacht, schöne Kombinationen waren Mangelware. Nach der Pause konnten wir nicht zulegen.“