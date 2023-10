Pemmer-Elf bestand Härtetest

Der SV Böheimkirchen hat in Maria Anzbach bewiesen, dass man zur Halbzeit der Herbstsaison nicht zu Unrecht im Spitzenfeld der Liga lag. Die Gäste fügten dem Titelkandidaten den ersten Punktverlust vor heimischem Publikum zu, Maria Anzbach verlor die Tabellenführung an Nachbar Neulengbach.

Der Favorit ging durch Toptorjäger Thomas Helly nach 14 Minuten in Führung, doch Böheimkirchen steckte den Gegentreffer gut weg. Agon Demiri sorgte mit einem Direktcorner für den Ausgleich. Kurz vor der Pause leistete sich die SVB-Defensive eine seltene Schwäche, was Anzbach mit dem 2:1 bestrafte. Doch Maros Bacik sicherte Böheimkirchen in der Schlussphase noch einen verdienten Punkt. “Wir hatten ihre starke Offensive wirklich gut im Griff, auch die Standards haben wir gut verteidigt“, zieht SVB-Coach Mario Pemmer zufrieden Bilanz. Im Finish eröffneten sich für seine Mannschaft noch einige Konterchancen. Pemmer weiß: „Der Lucky Punch wäre möglich gewesen. Aber über 90 Minuten betrachtet ist es ein gerechtes Remis.“ Am kommenden Wochenende ist der SVB spielfrei. Die Erwartungshaltung ist gestiegen. Pemmer nimmt aber Druck von der Mannschaft: „Wir wollen einfach Woche für Woche Punkte sammeln.“