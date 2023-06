Pressbaum und das letzte Aufgebot

Die Lage war schon in den letzten Wochen nicht rosig, nach dem Derby gegen Neulengbach hat sich die Personalnot beim USV Pressbaum noch einmal verschärft. „Uns fehlen zurzeit acht Spieler“, klagt Trainer Peter Gimplinger, der sich am Freitag zum dritten Mal im Frühjahr das Trikot überzog, um in der Kampfmannschaft auszuhelfen.

In einem hitzigen, intensiv geführten Derby lieferte Pressbaum Neulengbach einen heißen Kampf. Die knappe Niederlage war durchaus vermeidbar. „Wir hatten genug Chancen, um das Spiel zu entscheiden“, sagt Gimplinger. „Alleine Danijel Topic hätte vier Tore erzielen können, aber er hat zurzeit leider einfach die Seuche am Fuß.“

Was aber aus Pressbaumer Sicht noch schwerer wog als die Niederlage: In einer wahren Kartenorgie flogen Ulrich Brieger und Jakob Gerstl mit Gelb-Rot vom Platz. Sie fehlen gegen Maria Anzbach nun ebenso wie der unfreiwillige Spielertrainer. Gimplinger klagte über Schmerzen im Magenbereich, fuhr sogar ins Spital. Es gab Entwarnung, doch er legt sich fest: „Ich werde sicher nicht spielen.“