Tiffi erlöst Wilhelmsburg

In der Nacht auf Samstag hatte der ASK Wilhelmsburg einen historischen Tiefpunkt erreicht. Nach sechs Niederlagen in Folge wurde Wilhelmsburg in der Tabelle von Harland überholt. Der einstige Landesligaverein war damit Letzter der letzten Klasse. Da die Runde aber noch nicht abgeschlossen war und der ASK erst am Sonntag spielte, hatte man es in der eigenen Hand, die drohende Schmach nicht manifest werden zu lassen. Eichgraben war klarer Favorit und lag bis zur 88. Minute in Führung. Doch dann erlöste Peter Tiffi seine Mannschaft und drehte die Partie per Doppelpack.

Erste Punkte für Glaninger

„Kämpferisch war es eine Topleistung“, war Alex Glaninger, der seine ersten Punkte als ASK-Coach feiern durfte, stolz. „Eichgraben hat richtig gute Kicker in der Mannschaft und war uns spielerisch überlegen. Aber chancenmäßig waren wir ebenbürtig. Der Sieg war nicht unverdient.“ In Anbetracht des durchwachsenen Herbsts prophezeit der Trainer: „In Zukunft kann es nur besser werden.“

Nachdem der Klub im Sommer alles unternommen hatte, um weiterhin zwei Mannschaften stellen zu können, sei es nun an der Zeit für Verstärkungen, sagt Glaninger. Ein Rückkehrer soll beim ASK bereits fix sein. Spruchreif ist aber noch nichts.