Transferkrimi: Pyhra kämpft um Golian

In der „Causa Golian“ ist offenbar das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es ist eine kuriose Geschichte, die sich um den 28-jährigen Legionär rankt. Der SC Pyhra reichte den Transfer am 14. Juli ordnungsgemäß ein, der Offensivmann, der 2022 für den SC St. Pölten und zuletzt in Hollenstein kickte, schien im Onlinesystem auch im Kader auf. Als Coach Gerhard Schwingenschlögl ihn in im nächsten Testspiel zum Einsatz bringen wollte, gab es eine Überraschung. „Er hat mich angerufen und gesagt: Der Golian ist nicht mehr im System!“, war Pyhras sportlicher Leiter Dietmar Bachtrögler komplex.

Ein slowakischer Verein hatte den Kicker auch angemeldet, wie sich herausstellte. Und das offenbar gegen dessen Willen. „Er war dreimal da und hat gesagt, dass er für uns spielen will“, sagt Bachtrögler. Die Slowaken hätten, so Golian, seine Unterschrift gefälscht. Der SCP wurde über den internationalen Transfer nicht informiert, wandte sich über den ÖFB an die FIFA. Golian legte Bachtrögler nun das angeblich gefälschte Dokument und eine Erklärung, für Pyhra spielen zu wollen, vor. Die Sache liegt beim Verband.