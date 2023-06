Türnitz geht in Böheimkirchen unter

Türnitz war in Böheimkirchen zwar schon aus dem Meisterrennen, trat aber trotzdem sehr engagiert auf. Durch einen ganz seltenen Tormannfehler ging Böheimkirchen bereits in der ersten Minute in Führung. In Folge war die Leimer-Elf tonangebend und ließ Ball und Gegner laufen.

„Wir haben bis zum Strafraum gut kombiniert, leider kam aber wie schon in den Spielen davor der letzte Pass nicht an“, meinte Robert Leimer enttäuscht. Auch Ex-ÖFB-Teamspieler Toni Pfeffer drückte auf der Tribüne vergeblich seinen Türnitzern die Daumen.

Zuerst vergab Türnitz durch einen Elfer die Chance auf den Ausgleich, dann zeigte sich Böheimkirchen sehr effizient und machte aus wenigen Chancen insgesamt drei Tore. „Das Ergebnis ist viel zu hoch und nicht dem Spielverlauf entsprechend“, fand Leimer. Aber gegen Böheimkirchen klar zu verlieren, das zuletzt Harland den ersten Saisonsieg erlaubt hat, ist schwer zu entschuldigen.Purkersdorf unterstreicht TitelambitionenDie Spielgemeinschaft hatte den Tabellenführer zu Gast. Dieser zeigte von Beginn weg seine Ambitionen Meister werden zu wollen und führte zur Pause bereits mit 2:0. Die SG hatte in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel und auch keine Torchancen. Die beiden Tore sind nach Ballverlusten in der eigenen Mannschaft entstanden.

„Purkersdorf machte aus drei Chancen zwei Tore, die jeweils durch unsere Fehler entstanden sind, jedoch auch aufgrund des hohen Pressings der Gäste. Sie haben keine Chancen zugelassen und waren ehrlich gesagt klar überlegen“, berichtet SG-Trainer Ercan Gürbüz.

Kurz nach dem Seitenwechsel traf Thomas Prager per Foulelfmeter zum 3:0 und seine Elf spielte das Ergebnis trocken nach Hause. „Sie haben danach nichts mehr riskiert, wir sind in der Defensive gut gestanden, aber nach vorn ging gar nichts. Das war ein verdienter Sieg des besten Teams dieser Klasse!“

Traisen musste punktlos aus Pyhra die Heimreise antreten. Die Heimelf gewann mit 2:0, wobei ein Tor nach einem Standard fiel, das zweite nach einem Fehler beim Rausspielen. Das war kein aufregendes Spiel, es gab keine spielerischen Höhepunkte und keine großen Chancen. Es war eigentliche eine 0:0-Partie, aber wir haben sie eingeladen zu gewinnen“, meinte WSV-Trainer Robert Möderndorfer.