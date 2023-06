Türnitz nimmt sich aus dem Titelrennen

Für Türnitz ist der Meistertitel jetzt auch rechnerisch vorbei, es gibt jetzt nur mehr einen Zweikampf zwischen Purkersdorf und Hafnerbach. Durch die knappe 0:1-Niederlage zu Hause gegen Eichgraben kann Purkersdorf vom Herbstmeister endgültig nicht mehr von der Spitze verdrängt werden. Auf den Tabellenzweiten Hafnerbach fehlen vier Punkte bei einem Spiel mehr. Maria Anzbach hat ebenfalls ein Spiel weniger und kann Türnitz mit einem Sieg sogar noch aus den Top drei verdrängen. Der Abgang der Krasniqi-Brüder machte sich wohl noch stärker bemerkbar, als ohnehin von so manchem Fan befürchtet worden war.

Dass gegen Eichgraben das Team ersatzgeschwächt antreten musste, darf nicht als Ausrede herhalten. Auch der Gegner war nicht vollzählig. Aber Türnitz hat in der Rückrunde die Leichtigkeit aus dem Herbst klar verloren. Dass man schon mit Umfallern von Purkersdorf und Hafnerbach spekulieren musste, um im Titelrennen zu bleiben, machte zuletzt auch nicht wirklich Mut.

„Der Wille war da, die Selbstverständlichkeit vom Herbst fehlte aber nicht erst in diesem Spiel“, weiß auch Trainer Robert Leimer. Das machte auch der Kopfball von Benny Rauchenberger deutlich, der gleich die erste gute Chance daneben setzte. Eine Chance war symptomatisch für das ganze Offensivspiel im Frühjahr. Türnitz kombinierte gut und über mehrere Stationen, ehe der Ball via Weinmesser auf Havlicek kam. Dieser wäre aus aussichtsreicher Position zum Abschluss gekommen, ließ sich aber relativ leicht abdrängen. „Ein Spieler mit seiner Statur darf sich nicht so einfach abdrängen lassen, das war eine klare Chance“, konnte es Leimer nicht fassen.

Und so ging Eichgraben in der 72. Minute in Führung. Der Ball kam etwas glücklich zu Philip Smola der sich am Fünfereck gegen drei Türnitzer Spieler behauptete und mit einem Drehschuss ins lange Eck zur Führung traf. Auch in Folge war Türnitz noch bemüht, im letzten Drittel fehlte aber die Konsequenz.

„Heute trafen zwei ersatzgeschwächte Gegner aufeinander und im Endeffekt führte eine glückliche Aktion zum Sieg der Gäste. Der letzte Pass kommt entweder zu früh oder zu spät, das ist leider unser Manko im Frühjahr“, bringt Leimer das Dilemma auf den Punkt.

Kurios ist, dass der WSV Traisen dann am Pfingstmontag gegen Eichgraben mit 2:0 gewonnen hat. Ein Resultat, dass Türnitz weiter hoffen hätte lassen. Aus einer starken Mannschaftsleistung ragte Sead Morina heraus. Er verletzte sich im ersten Spiel im Frühjahr und kam in den letzten zwei Wochen nur zu Kurzeinsätzen. Gegen Eichgraben war der schnelle Offensivspieler das erste Mal wieder in der Startformation und rechtfertigte seine Aufstellung mit zwei Toren.

Zwei tage zuvor gab man in Altlengbach noch eine 2:0-Führung her. Altlengbach siegte noch mit 3:2!