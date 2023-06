Türnitz und Traisen auf Legionärssuche

Nach der letzten Meisterschaftsrund ist vor der neuen Saison. Die Vereine arbeiten bereits eifrig am neuen Kader, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Einige Veränderungen gibt es bei Türnitz, die als Herbstmeister im Frühjahr noch Purkersdorf und Hafnerbach vorbeiziehen lassen mussten und mit Platz drei aber noch ein top Ergebnis erreichten.

Mit Daniel Brunclik, Seman Hynek und Ondrej Havlicek trennt sich Türnitz von allen drei Legionären. „Hynek war mit seiner Übersicht im Mittelfeld bis zum Schluss eine Verstärkung, wenn er gespielt hat, leider war er immer wieder aufgrund einer Bänderverletzung angeschlagen. Mit ihm war aber schon vor der Saison ausgemacht, dass diese seine letzte sein wird. Daniel hatte einen Kreuzbandriss und fiel bis auf zwei Spiele die gesamte Frühjahrssaison aus“, erzählt Obmann Manfred Huber.

Im Herbst hatte Brunclik noch sieben Tore zum Herbstmeistertitel beigesteuert. Da sich neben Brunclik auch Florian Zöchling einen Kreuzbandriss zuzog und Lirak Krasniqi nach Wilhelmsburg wechselte, musste Türnitz in der Offensive tätig werden. Die drei kamen zusammen auf 18 Tore im Herbst. Mit Ondrej Havlicek kam im Winter ein großgewachsener Stürmer, der nun für die nötigen Tore sorgen sollte, doch er wurde den Erwartungen nicht gerecht.

Zwei neue Legionäre für die Offensive sollen her

„Die Wintervorbereitung ist kurz, auf Trainingslager konnte er aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. Es ist nicht so leicht, in eine seit Jahren funktionierende Mannschaft in kurzer Zeit hineinzuwachsen. Er war zwar immer bemüht und hat auch gerackert und für die Mannschaft, die Torerfolge blieben aber leider aus. Wir werden für die neue Saison zwei Legionäre für die Offensive verpflichten.“

Fix ist die Karrierepause von Tormann Daniel Löcker. Es gibt bereits Verhandlungen mit einem neuen Tormann. Der Name wird bekannt gegeben sobald die letzten Details geklärt sind und die Freigabe vom anderen Verein erfolgt. „Daniel war einer der Besten Tormänner in der Klasse und für uns immer wieder ein sicherer Rückhalt. Er passte sportlich wie auch privat top in die Mannschaft. Seine Karrierepause legt er aufgrund beruflicher und privater Gründe ein.“

Pavol Policaek muss den WSV Traisen verlassen. Foto: Claus Stumpfer

Auch Traisen trennt sich von zwei Legionären. Die beiden Offensivkräfte Vladimir Balat und Pavol Poliacek verlassen den Verein. „Die beiden sind zweifellos gute Fußballer und haben die Mannschaft definitiv stärker gemacht. Sie haben aber nicht die Torgefahr ausgestrahlt, die wir uns erwartet haben und die sie bei anderen Vereinen schon gezeigt haben“, sagte Robert Möderndorfer. Der dritte Legionär, Tormann Dominik Neoral, bleibt in Traisen und wird auch in der neuen Saison das Tor hüten. Aus seinem Heimatort kommt mit Jan Omelka ein neuer Legionär, der in der Defensive für Stabilität sorgen soll.

„Er ist laut Auskunft unseres Tormanns ein großer, spielstarker Defensivspieler, der sich mit seiner Übersicht auch in den Aufbau der Offensive einschaltet. Mit Jemin Krasniqi haben wir ja schon einen absoluten Wunschspieler für die Offensive. Und Morina Seas ist auch wieder fit für die neue Saison. Somit werden wir noch den einen oder anderen Spieler für die Kaderbreite verpflichten, damit sind wir dann gut aufgestellt“, ist Trainer Möderndorfer guter Dinge.