Wienerwald-Duo nutzt Patzer aus

Mit einem fulminanten 5:1-Sieg über Markersdorf schiebt sich Maria Anzbach still und heimlich an die Spitze der Tabelle. Eichgraben und Böheimkirchen ließen am Wochenende Punkte liegen. „Das ist eine schöne Momentaufnahme“, freut sich Bernhard Hofbauer. Der Trainer spricht von einer klaren Leistungssteigerung. „Wir waren um Welten besser als in den letzten Wochen, aber es war noch immer nicht das, was wir wirklich können.“

Nach dem frühen Rückstand zeigt sich Hofbauer sowohl über die Qualität, als auch über die Mentalität seiner Elf erfreut. „Es geht in die richtige Richtung. Gegen Markersdorf hätten wir noch viel höher gewinnen können. Hinten haben wir kaum etwas zugelassen.“

Frohe Botschaft ging ins Krankenhaus

Grund zur Freude gab es auch beim SV Neulengbach. Die Elf von Trainer Gerhard Henke, der am Freitag aufgrund eines Spitalaufenthalts jedoch nicht auf der Bank saß, setzte sich gegen den WSV Traisen klar mit 4:2 durch. „So überlegen, wie es das Ergebnis vielleicht sagt, waren wir aber nicht“, meint Heinz Horn. Der sportliche Leiter der Neulengbacher sah eine Partie auf Augenhöhe mit Top-Chancen auf beiden Seiten. Den Ausschlag zugunsten der Hausherren gab Kilian Matzel mit einem Doppelpack. „Er ist für mich der 'Man of the Match'. Er ist körperlich sehr gut beisammen und unglaublich schnell“, lobt Horn und glaubt, dass man noch Luft nach oben hat. „Wir müssen aktuell vier wichtige Spieler vorgeben. Das macht schon was aus.“