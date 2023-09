Wienerwald-Quartett auf der Überholspur

Auch wenn erst zwei Runden gespielt sind: Der Titel in der 2. Klasse Traisental wird über den Wienerwald führen. Das machten die Bezirksteams vergangenes Wochenende eindrucksvoll klar.

Besonders Eichgraben präsentierte sich in Torlaune, fertigte den WSV Traisen verdient mit 4:1 ab. Wieder war es Lazar Miletic, der mit einem Hattrick zum Matchwinner avancierte. Der Neuzugang traf bereits in der ersten Runde gegen Neulengbach drei Mal. „Es ist schön zu sehen, dass er so gut ins Team passt. Aber es ist ja nicht nur er, sondern die Leistung der gesamten Mannschaft. Jeder ist voll fokussiert und hungrig nach Erfolg“, lobt der sportliche Leiter Mario Strukelj.

Auch in Neulengbach, wo Spielmacher Bence Toth nach seiner Sperre zurückkehrte, gab es Grund zu jubeln. Die Henke-Elf setzte sich in Türnitz mit 4:2 durch. 'Ika' Avaliani schoss die Gäste in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung, nach der Pause war es Denes Olasz und der eingewechselte Laurenz Hofbauer, die den Sack zumachten. „Die Auftaktniederlage hat keinen Schaden angerichtet, weil wir sofort gegengesteuert haben. Wir haben unsere Fehler erkannt und gut reagiert“, sagt Trainer Gerhard Henke.

Knapp aber doch feierte auch der SV Maria Anzbach einen vollen Erfolg. Stolz auf die dargebotene Leistung gegen Pyhra war Bernhard Hofbauer aber nicht. „Wir haben keine Werbung für den Fußball gemacht. Es hat von Anfang an nicht so gut gepasst“, sagt der Trainer. Er weiß aber auch: Will man oben mitspielen, muss man auch solche Partien gewinnen. Und so war es Neuzugang Yannick Soura, der in der Nachspielzeit einen Freistoß per Kopf zum 2:1 versenkte. Hofbauer: „Wir hätten es uns definitiv einfacher machen können, aber Pyhra hat unseren Spielaufbau geschickt gestört.“

In Altlengbach stellt man zwar keinen Anspruch auf den Titel, dennoch zeigt der Trend klar nach oben. Ein schmeichelhafter Elfmeter sowie zwei Tore, bei denen Hohenbergs Schlussmann Muhammed Yildiz nicht besonders gut aussah, bescherten der Kerschner-Elf einen souveränen 3:0-Erfolg. „Wenn man bedenkt, dass mit Zahrl, Bernhauser und meinem Sohn drei wichtige Spieler gefehlt hatten, ist die Leistung noch ein bisschen höher einzuschätzen“, lobt der sportliche Leiter Peter Gal. Seine Zielsetzung bleibt unverändert: „Wir wollen ins Mittelfeld, den Titel müssen andere holen.“

Der USV Pressbaum lieferte sich mit Böheimkirchen einen Kampf mit offenem Visier. USV-Goalie Lukas Figl konnte sich wie sein Böheimkirchner Pendant Jasmin Nuhanovic mit ein paar starken Paraden auszeichnen. Bei zwei Aluminiumtreffern in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste Pech. Der Lucky Punch glückte Böheimkirchens Neuzugang Murat Kartal in der 86. Minute. „Wir haben momentan einfach kein Glück“, weiß USV-Coach Peter Gimplinger.