Wienerwald-Trio lässt Punkte liegen

Maria Anzbach ist zurück an der Tabellenspitze. Dafür reichte der Hofbauer Elf gegen Eichgraben auch ein Punkt. „Wir hätten gerne gewonnen, aber wir nehmen das so gerne mit“, resümiert der Maria Anzbacher Trainer. Der Blick zurück lässt ihn aber doch ein wenig dem Sieg hinterhertrauern. „Wir haben nach der Pause zahlreiche Top-Chancen nicht genutzt“, erzählt er. Vor allem Thomas Helly war nach dem Schlusspfiff niedergeschlagen. „Er ist ein Vollblutstürmer und will immer gewinnen“, weiß Bernhard Hofbauer. Es war aber nicht nur der Helly, der am groß aufspielenden Faruk Kutlu scheiterte, auch Thomas Winter ließ Hunderter liegen. Bei einem Weitschuss von Christian Winter rettete Eichgraben kurz vor Schluss sogar die Torstange.

Aber auch die Gäste hatten ihre Möglichkeiten. Vor allem zu Beginn drückten die Gäste an. Daniel Brauner netzte bereits nach sechs Minuten. „Miletic und Brauner hatten in Folge noch zwei Top-Chancen“, erinnert sich Halim Redzep, Eichgrabens sportlicher Leiter. Der verschossene Elfer von Lazar Miletic zählt er nicht dazu. „Den hat er leider ganz schlecht und unplatziert geschossen“, hadert Redzep. Das Remis sieht er als leistungsgerecht an. „Natürlich hatten wir am Schluss Glück, aber wir hätten auch schon früh höher führen können“, sagt er. In der Tabelle ist sein Team zwar mit einem Spiel mehr noch in Reichweite zur Tabellenspitze. „Jetzt wollen wir aus den letzten drei Runden das Maximum herausholen. Im Winter schauen wir dann, wie es weitergeht“, sagt der sportliche Leiter.

Dass die ersten Fünf nur ein Punkt trennt, machte am Samstag Neulengbach möglich. Die Henke-Elf musste sich nämlich Absteiger Markersdorf geschlagen geben. Mit der Niederlage kann der Neulengbacher Coach leben, sagt er, nicht aber mit der Verletzung von Legionär Bence Toth. „Er wurde innerhalb von zehn Minuten drei Mal gefoult. Ich bin schon zu lange im Geschäft, dass ich nicht weiß, was da los ist“, sagt Henke. Eine MR-Untersuchung am Montag bestätigte Henkes schlimmste Befürchtung. „Leider hat er sich tatsächlich das Kreuzband gerissen.“ Von Schiedsrichter Yasar Erkol zeigt er sich enttäuscht. „Ich erwarte mir mehr Schutz für die kreativen Spielmacher. Dass es dafür nur Gelb gab, ist unglaublich.“