Auch die SG Hohenberg tauscht Legionäre aus

Das Transferkarrussell dreht sich auch in dieser Woche fleißig weiter. Wie bei den anderen beiden Bezirksvereinen sind auch die Legionäre bei der Spielgemeinschaft Geschichte. Rene Lukac und Tomas Vasek verlassen den Verein.

„Wir haben uns von den beiden getrennt, am Schluss war der Leistungsunterschied zu den eigenen Spielern einfach nicht mehr groß genug“, erklärt Trainer Ercan Gürbüz die nun erfolgte Maßnahme. Über die Nachfolge wurde noch nicht entschieden. „Wir setzen uns nächste Woche zusammen, um zu klären, ob wir diese beiden mit externen Spielern nachbesetzen oder mit eigenen Spielern“, sieht Gürbüz auch im Eigenbau jede Menge Potenzial.

Bachler gibt Karriereende bekannt

Schwerer als der Ausfall der Ausländer wiegt für den Verein aber sicher der Rücktritt von Kevin Bachler. Das Urgestein, dass auch als sportlicher Leiter bei der SG fungiert, erklärte mit Saisonende doch überraschend sein Karriereende. „Er wird auf alle Fälle auch für die Stimmung im Team fehlen und nur schwer zu ersetzen sein“, fürchtet der Coach, der aber eine Idee anlingen lässt. Trainerbruder könnte Bachler ersetzen„Ich habe schon bei meinem Bruder Erhan vorgefühlt, vielleicht kommt ja doch er zu uns“, hat Ercan Gürbüz große Hoffnung, doch eine neue rechte Hand am Feld zu bekommen. Der routinierte Erhan spielte zuletzt bei den kriselnden Wilhelmsburgern. „Er ist definitiv mein Wunschspieler und würde mit seiner Routine die Defensive stabilisieren können und die jungen Spieler führen.“

Yildiz meldet sich fit

Weiters soll auch Mohammed Yildiz wieder für Stabilität in der Defensive sorgen. Der Tormann ist nach seiner Verletzung und dem Ausfall im gesamten Frühjahr jetzt endlich wieder fit.

Auch in Türnitz gab es vergangene Woche zwei weitere Veränderungen. Abwehrrecke Bernhard Bichler wechselt nach Frankenfels zu seinem Ex-Trainer Martin Stupphann. Für Daniel Löcker (Karrierepause) konnte bereits Ersatz gefunden werden. Der Türnitzer Patrick Baumann kehrt nach seinem Gastspiel in Lilienfeld wieder zu seinem Stammverein zurück.

Baumann kehrt nach Türnitz zurück

„Schön, dass es geklappt hat, er hat bei einem höherklassigen Verein sicher einiges dazugelernt und wird sicher ein guter Rückhalt für uns sein“, freut sich nicht nur Trainer Robert Leimer sondern der ganze Verein über Baumanns Rückkehr. „Eigenbauspieler sind einfach das Salz in der Suppe und man muss immer schauen, dass man sie bei entsprechender Gelegenheit heimholt“, weiß Leimer.

Weiters sollen bei den Türnitzern auch noch zwei neue Offensivkräfte aufschlagen, nachdem man sich ja von allen drei Legionären getrennt hat. „Wir sehen uns die Spieler in einem Sichtungsspiel an, da wir uns selbst ein Bild machen wollen. Danach werden wir gemeinsam entscheiden“, traut Leimer den reinen Statistiken nicht genug.Springer wechselt von Wilhelmsburg nach TraisenUnd auch WSV-Trainer Möderndorfer hatte trotz Griechenland-Urlaub Neuigkeiten für uns. Mario Springer wechselt von Wilhelmsburg nach Traisen. Der Defensivspieler soll den kampf ums Leiberl weiter beleben. „Aber vielleicht schafft er es ja sogar zum Stammspieler“, will Möderndorfer nichts ausschließen.