Böheimkirchen landet Transfer-Hit

Der SV Böheimkirchen hat den ersten Transfer für die neue Saison bekanntgegeben. Jasmin Nuhanovic wird ab Sommer das Leiberl mit der Nummer eins tragen. Der 32-Jährige war seit 2017 Stammtorhüter beim SC Melk in der 2. Landesliga. Nach dem Abstieg in die Gebietsliga machte ihm der Ex-Spratzerner und Ex-Rabensteiner Sebastian Schaufler seinen Rang streitig. „Er wollte sich verändern“, sagt Böheimkirchens neuer sportlicher Leiter Michael Grünstäudl, der sein Amt mit dem Ziel angetreten hatte, Eigenbauspieler in den Fokus zu nehmen und die Mannschaft punktuell zu verstärken.

Eigengewächs am Abstellgleis

Mit Maximilian Damm muss nun ein Böheimkirchner Eigengewächs seinen Platz im Tor räumen. „Wenn die Chance hat, einen Mann wie Nuhanovic zu verpflichten, dann muss man sie nützen“, erklärt Grünstäudl. Diese Entscheidung sei Damm „mitgeteilt“ worden. Er soll die Saison noch fertigspielen und den Verein dann verlassen. Wohin? Das kann der Sportchef nicht sagen.

Grünstäudl freute sich auch über die Verlängerung der Zusammenarbeit mit Endris Basholli und Agon Demiri. Der tschechische Legionär David Steiner soll im Sommer abgegeben werden. Zwei weitere Transfers könnten bald folgen.