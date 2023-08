Das alte Lied vom Frühjahr: Bezirksteams verlieren

Traisen verlor trotz guter Leistung bei den Eichgrabnern überraschend klar mit 1:4. Nach einer halbwegs offenen ersten Hälfte und dem 1:1-Pausenstand unterstrichen die Hausherrn in der zweiten Halbzeit, dass sie um den Meistertitel heuer mitspielen wollen. Traisen hatte vor dem Führungstreffer schon eine Riesenchance, Sead Morina hatte aber Pech und traf nur die Latte. „Eine 2:0-Führung hätten wir vielleicht nicht mehr aus der Hand gegeben, doch wer weiß ...“, musste auch Traisens Trainer Robert Möderndorfer letztlich von einer verdienten Niederlage sprechen, auch wenn er das Ergebnis als zu hoch erachtete.

„Nach so einem Spiel kann man schon erhobenen Hauptes vom Platz gehen“, fand er. Denn das Ergebnis sei vor allem dem Top-Gegner geschuldet gewesen. „Wie Eichgraben vor allem in der zweiten Hälfte gespielt hat, habe ich in einer 2, Klasse schon lange nicht gesehen. Ballstaffetten mit einmal Ball berühren, super Kombinationen und ein überragender Spieler wie Lazar Miletic, der nicht zum Halten ist“, fand Möderndorferr aber auch für die eigenen „Jungs“ lobende Worte. „Meine Mannschaft hat heute wirklich gut gespielt, aber aufgrund der zweiten Hälfte waren wie ehrlich gesagt chancenlos.“

Türnitz gab Führung aus der Hand

Die Leimer-Elf hatte die Neulengbacher zu Gast, die in ihrem Erstrundenspiel gegen Eichgraben ebenfalls unterlegen waren. Türnitz ging zwar in Führung, konnte das Spiel aber in der ersten Hälfte nie unter Kontrolle bringen. Man sah auch ansatzweise die Qualität der beiden Legionäre, aufgrund der wenigen Spiele lief es aber noch nicht so flüssig. Durch zwei Fehler beim Spielaufbau drehten die Gäste noch vor der Pause das Spiel. Nach dem 1:3 setzte Türnitz alles auf eine Karte, die Wende gelang aber nicht mehr, das Spiel ging mit 2:4 verloren. Türnitz musste in der hektischen Schlussphase auch noch Patrick Mitterer mit Gelb-Rot vorgeben, Trainer Robert Leimer war ihm dafür aber nicht böse. „Er hat alles in die Waagschale geworfen und gerackert und gekämpft, da kann so ein Ausschluss schon mal passieren. Unterm Strich hat Neulengbach heute nicht unverdient gewonnen, sie waren im Abschluss einfach cleverer und effizienter.“

Unterirdische Chancenverwertung der SG

Überraschend kam in den Duellen mit den Wienerwaldklubs vor allem die Niederlage von der SG Hohenberg/St. Aegyd gegen Altlengbach. Nach einem umstrittenen und schmeichelhaften Elfer für Altlengbach (1:0) war die SG klar spielbestimmend und hatte viele gute Möglichkeiten. Doch entweder fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor oder sonst brachte der Altlengbacher Schlussmann die Gäste mit seinen Paraden zum Verzweifeln. Mitten in der Drangperiode der Gürbüz-Truppe gelang der Heimelf mit einem vermeidbaren Doppelpack (60., 64.) die endgültige Entscheidung. Bei beiden Schüssen machte Tormann Muhammed Yildiz keine gute Figur. „Das war ein gutes Spiel von uns, einzig die Chancenverwertung hat nicht gepasst. Vorige Woche haben wir aus fünf Chancen fünf Tore gemacht, diese Woche aus zehn Chancen kein einziges“, ärgerte sich Trainer Ercan Gürbüz.

So geht es weiter

SG Hohenberg/St. Aegyd – Maria Anzbach, Samstag, 16 Uhr. Bei der SG ist nur Markus Pitgursky nach einer Zerrung fraglich, alle anderen sollten fit sein. „Wir spielen zu Hause und spielen auf Sieg, doch wir müssen vor allem Thomas Helly im Angriff aus dem Spiel nehmen“, erklärt SG-Coach Ercan Gürbüz.

Traisen – Türnitz, Sonntag, 16.30 Uhr. Traisen hat im Derby den ganzen Kader zur Verfügung. „Zu Hause wollen wir auf jeden Fall gewinnen, die Tagesform wird entscheiden“, hofft Traisens Trainer Robert Möderndorfer im Derby vor allem auf viele Zuschauer. „Je mehr Unterstützung, desto besser!“ Türnitz muss auf den gesperrten Patrick Mitterer verzichten, sonst sind alle mit an Bord. „Traisen hat zwar überraschend klar verloren, aber gegen einen starken Gegner. Sie haben sich gut verstärkt, es wird die Tagesform entscheiden“, glaubt auch Türnitz-Coach Robert Leimer an „eine enge Partie“.