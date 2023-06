Eichgraben fixiert interne Trainerlösung

Wir haben mit fünf Kandidaten gesprochen, in Abstimmung mit der Mannschaft uns aber doch für eine interne Lösung entschieden“, sagt Halim Redzep. Rene Fröschl steigt somit von Interimscoach zum neuen Headcoach in Eichgraben auf. Unterstützt wird er von Brano Baresic. „Die beiden sind natürlich sehr beliebt, sie kommen ja auch aus der Mannschaft. Sie leisten aber auch sehr gute Arbeit, weswegen wir uns für sie entschieden haben“, sagt der sportliche Leiter. Da Fröschl von nun an keine Zeit mehr für die Reserve hat, muss noch eine Lösung für die U 23 gefunden werden. „Da sind wir dran“, versichert Redzep.

Gebietsliga-Goalgetter kommt

Die ersten beiden Neuzugänge sind ebenfalls schon fix. Mit Lazar Miletic hofft man, das Stürmerproblem ein für alle Mal zu lösen. Der 28-jährige Offensive kickte zuletzt bei Mannsdorf-Großenzersdorf II, davor bei Neusiedl/Zaya, beides Vereine aus der Gebietsliga Nord/ Nordwest. In der abgelaufenen Meisterschaft erzielte er 17 Treffer. „Wir waren schon länger an ihm dran, jetzt ist es uns endlich gelungen, ihn zu uns zu holen“, freut sich Redzep. Der zweite Neuzugang, Kaloyan Ivanov, wechselt aus Felixdorf (1. Klasse Süd) nach Eichgraben. Redzep: „Er ist flink und in Wien gut ausgebildet. Einige unserer Spieler kennen ihn. Wir erwarten uns viel von ihm.“

In der neuen Saison nicht mehr mit von der Partie ist Nico Rosenfeld, der den Verein verlassen wird. „Ansonsten wollen wir alle Spieler halten“, sagt der sportliche Leiter.