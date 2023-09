Eichgraben nutzt die Gunst der Stunde

Drei Spiele, drei Siege. Der SV Eichgraben jubelt über einen perfekten Einstand in die neue Saison. Am Samstag setzte sich die Elf von Trainer Rene Fröschl souverän in Harland durch. Mit einem Tor und zwei Assists war Memo Ciftcisoy, der zuletzt gesperrt aussetzten musste, der Spieler des Spiels. „Wir haben die Partie bestimmt und verdient gewonnen“, lobt Halim Redzep. Dass seine Elf nach drei Runden an der Tabellenspitze steht, verwundert ihn nicht.

„Von diesem Kader darf man das schon erwarten“, sagt der sportliche Leiter und spricht vom besten Kader, den man seit der Abbruchsaison 2019/20 in Eichgraben beisammen hat. Redzep: „Wichtig ist vor allem, dass wir mit Miletic einen Stürmer haben, der die Tore macht.“ Aber auch die starke Bank ist ein entscheidender Vorteil, weiß er. In Harland mussten mit Kayikci, Ivanov, Schneider und Brauner Spieler auf ihre Joker-Rolle warten, die letzte Saison noch Fixstarter gewesen wären.

Maria Anzbach kommt nicht in Fahrt

Von der Favoritenrolle auf den Titel will er dennoch nichts wissen. „Wir müssen nicht Meister werden, wollen aber natürlich ganz vorne dabei sein und die bestimmende Mannschaft im Wienerwald sein“, sagt Redzep und ist sich sicher: „Es ist noch viel zu früh für Prognosen!“

Mit Böheimkirchen hat aktuell nur noch ein weiteres Team die weiße Weste an, denn der SV Maria Anzbach musste sich mit einem 3:3-Remis in St. Aegyd zufriedengeben. „Wie schon letzte Woche gegen Pyhra haben wir es nicht geschafft, unsere Qualität auf den Platz zu bringen“, hadert Bernhard Hofbauer. Das Remis sieht er dennoch auch mit einem lachenden Auge, denn seine Elf sah sich bereits mit 1:3 im Rückstand. „Wir haben Wille und Moral bewiesen und das rechne ich der Mannschaft hoch an. Die Chancenauswertung ist dennoch ärgerlich. Wir haben sicher wieder fünf bis sechs Hochkaräter ausgelassen“, hadert der Coach des SV Maria Anzbach.