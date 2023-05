Eichgraben setzt Trucic vor die Türe

Nach nur zwei Siegen in acht Runden zog Eichgraben vergangene Woche die Reißleine und trennte sich von Nebojsa Trucic. Der Trainer war zwei Runden vorder Winterpause gekommen, um das Ruder herumzureißen, doch die hohen Erwartungen blieben unerfüllt. „Wir sind nicht dort, wo wir hinwollen“, erklärt Halim Redzep. Eichgrabens sportlicher Leiter spricht weiter davon, dass Trucic zu wenig auf die jungen Eichgrabener gesetzt habe. „Diese sollen jetzt in den letzten Runden noch vermehrt ihre Chance bekommen“, sagt Redzep.

Den Vorwurf, er habe zu wenig auf die Jungen gesetzt, kann Trucic nicht nachvollziehen. „Sie waren zu selten am Training“, verteidigt sich der Trainer. Er betont aber, dass man sich im Guten trennt. „Das Fußballgeschäft ist schnelllebig. Ich bin ja selbst mit den Ergebnissen nicht zufrieden. Der Verein ist im Niemandsland der Tabelle. Ich übernehme dafür die Verantwortung“, sagt Trucic, betont aber auch, dass ihm mit dem aktuellen Kader die Hände gebunden waren. „Wir haben mit Brano und Halil im Winter zwei wichtige Spieler verloren. Zuletzt ist uns auch Onur verletzt ausgefallen. Mehr als der fünfte Platz wäre ohnehin nicht drinnen gewesen“, glaubt Trucic.

Der „Co“ übernimmt

Mit der Suche nach einem Nachfolger will man es in Eichgraben nicht überstürzen. „Wir werden die Situation in den nächsten Wochen analysieren, damit wir die perfekte Person für den Job finden.“

Bis man eine Lösung gefunden hat, wird das Team von Co- Trainer Brano Baresic und Reserve-Trainer Rene Fröschl betreut. Die erste Partie der beiden verlief unglücklich. Nachdem man bereits früh in Rückstand geraten waren, drehten Max Kranz und Philipp Smola die Partie rasch um. Am Ende durfte dennoch Böhemkirchen über einen 3:2-Sieg jubeln.