Glück und Pech liegen beim Remis eng beisammen

Mit Maria Anzbach war einer der Titelkanditaten am kleinen Platz in St. Aegyd zu Gast. Trainer Ercan Gürbüz wusste um die Stärken der Wienerwald-Elf Bescheid, vor allem um die Offensivqualitäten rund um Thomas Helly. Dieser wurde in der ersten Hälfte exzellent aus dem Spiel genommen, die Heimelf erledigte die taktischen Vorgaben bravourös. Durch Tore von Klaus Ofner und Sven Walter (4., 11). führte die Spielgemeinschaft früh mit 2:0.

In der ersten halben Stunde kamen die Gäste zu keinem einzigen nennenswerten Abschluss. „Die erste halbe Stunde von uns war schon richtig schön zum Anschauen. Wir haben vorne gepresst und sind hinten sicher gestanden, das war eine richtig gute Teamleistung“, erzählt Gürbüz. Doch der Gegentreffer (34.) aus dem Nichts zeigte dann plötzlich Wirkung. Etwas glücklich trafen die Gäste mit einer unhaltbaren Volleyabnahme, der Ball ging an Freund und Feind vorbei. „Der Ball war so scharf geschossen, dass ihn keiner richtig gesehen hat.“

Mit etwas Glück überstand die Heimelf die folgende Drangperiode von Maria Anzbach unbeschadet. „Hier muss vor allem Tormann Muhammed Yildiz erwähnt werden, der in der Vorwoche gegen Altlengbach noch eine unglückliche Figur gemacht hatte, diesmal aber mit zwei Glanzparaden die Führung festhielt“, lobt Gürbüz.

Auch nach der Pause war für Spannung gesorgt. Wieder erwischte die Heimelf den besseren Start, das 3:1 von Youngster Michael Grasl war die Folge (51.). Aufgrund der ersten halben Stunde konnte man schon an eine kleine Vorentscheidung glauben. Doch zuerst hatte der Schiedsrichter etwas dagegen und ließ bei einem elferwürdigen Foul weiterspielen. „Mit dem 4:1 wäre die Partie sicher entschieden gewesen.“ Doch kein Team sollte heute mit drei Punkten belohnt werden. Denn Maria Anzbach profitierte gleich zweimal innerhalb von neun Minuten (61., 69.) von zwei Abstimmungsproblemen in der Innenverteidigung. Einmal sagte auch Helly danke, der davor über weite Strecken aus dem Spiel genommen worden war.

Beide Teams hätten danach die Partie noch entscheiden können, doch die letzte Konsequenz vor dem Tor fehlte. In der Schlussminute standen noch einmal Helly und auch der Schiedsrichter im Mittelpunkt. Denn diesmal blieb nach Foul an dem Sturmtank im Strafraum ebenfalls die Pfeife stumm. „Das war ehrlich gesagt ein genauso klarer Elfer wie unserer zuvor. Wir hätten das Spiel frühzeitig entscheiden können, jetzt hätte Anzbach mit einem Last-Minute Treffer das Spiel entscheiden können. So gesehen war es ausgleichende Gerechtigkeit. Auch wenn sich der eine Punkt nach diesem Spiel mit nur wenigen Fehlern und starker Mannschaftsleistung fast wie eine Niederlage anfühlt.“