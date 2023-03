Hafnerbach als neuer Spitzenreiter

Ein ganz souveräner Auftritt! Die TSU Hafnerbach ließ im Heimspiel gegen Türnitz keine Zweifel offen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Gstöttenmayr bezwang den Herbstmeister in souveräner Manier und setzte sich mit einem 3:0-Erfolg an die Tabellenspitze. Nicht nur die Offensive zeigte sich dabei von ihrer besten Seite. Die Abwehr musste eine Halbzeit lang ohne Juraj Chupac auskommen und hielt sich dabei schadlos. Auch weil Goalie Nicolas Schilcher einen glänzenden Tag erwischte und beim Stand von 3:0 mit einem gehaltenen Elfmeter verhinderte, dass es noch einmal spannend wurde.

„Wir haben in den letzten Jahren in den Spitzenspielen immer wieder gute Leistungen gezeigt. Die Spieler waren nicht zum ersten Mal in der Situation. Das war gegen Türnitz sicher ein Faktor“, sagt Gstöttenmayr. Platz eins möchte er nun nicht so schnell wieder hergeben. „Jetzt haben wir das Ziel erreicht, auf das wir seit 1. Juli hinarbeiten. Das kann natürlich einen gewissen Druck erzeugen. Aber die Spieler sollten es nicht als Belastung, sondern als Befreiung sehen. Ich bin mir sicher, dass uns jetzt vieles leichter von der Hand gehen wird.“