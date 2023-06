Hafnerbach brennt auf die Relegation

Mit einem 4:0-Sieg gegen Pressbaum hat der FC Purkersdorf am Donnnerstag den Meistertitel fixiert. Das Heimspiel der TSU Hafnerbach tags darauf wurde damit bedeutungslos. Der 5:1-Sieg gegen den SV Böheimkirchen änderte nichts an der neuerlichen Vizemeisterschaft. Der Titel ist futsch, der Traum vom Aufstieg lebt aber weiter. Hafnerbach wird am 21. und 24. Juni eine Relegation gegen den Letzten der 1. Klasse West/Mitte bestreiten. Der Gegner steht noch nicht fest - aktuell sitzt Markersdorf am heißen Stuhl.

Erfolg ist Kopfsache

„Es war für den Kopf wichtig, dass wir mit einem guten Gefühl in die Relegation gehen können“, sagt Trainer Thomas Gstöttenmayr. Und das Gefühl ist gut. Gegen Böheimkirchen feierte die TSU den siebenten Sieg in Folge. Jozef Tirer wurde geschont, Tomas Randa in der zweiten Halbzeit. „Trotzdem hat es super funktioniert“, freute sich der Coach. Startelfdebütant Maximilian Oezelt erzielte ein Tor. Drei Treffern gingen Standardsituationen voraus. „Das ist ihre Stärke und unsere Schwäche“, weiß SVB-Trainer Mario Pemmer. Gstöttenmayr wird in der Relegation seine stärkste Mannschaft aufbieten können: „Die Vorfreude ist riesengroß!“