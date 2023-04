Kein Sieg im Lilienfelder Osternest

Werbung

Die ärgerlichste Niederlage aller Bezirksteams hat sicher Türnitz erlitten. Der Tabellenzweite war bei Maria Anzbach zu Gast. Nach einer Viertelstunde, in der der Gastgeber das Spiel diktiert hat und eine gute Chance hatte, übernahm die Leimer-Elf das Kommando. Es gab einige gute Möglichkeiten, die ungenutzt blieben. Im zweiten Abschnitt ging es rauf und runter. Beide Teams spielten mit offenem Visier, um die drei Punkte einzufahren. Türnitz kam immer wieder mit spielerischen Varianten vor das gegnerische Tor, die Heimelf wurde, wenn überhaupt, dann nur durch Standards gefährlich. Die letzte Konsequenz und Genauigkeit fehlte aber bei beiden Mannschaften. Und so wurde schon von allen Fans mit einem torlosen Remis gerechnet. Doch in der Schlussminute musste Türnitz noch den Gegentreffer hinnehmen.

Eigentor schmerzt

Nach einem unnötigen Ballverlust im Mittelfeld gab es ein taktisches Foul. Aus diesem Freistoß resultierte das unglückliche Tor. Bernhard Bichler bugsierte beim Klärungsversuch mit dem Kopf den Ball ins eigene Tor. „Es tut mir leid für ihn, weil er einer unserer Besten am Platz war. Das Spiel kann in alle Richtungen ausgehen, die Mannschaft hat super gekämpft, leider war die Chancenauswertung mangelhaft“, sagt Trainer Robert Leimer. Umso ärgerlicher war es für ihn, da Türnitz mit einem Sieg wieder die Tabellenführung übernommen hätte, weil Hafnerbach ebenfalls verloren hat. So haben Maria Anzbach und Purkersdorf mit ihren Siegen aufgeschlossen. „Alles läuft aus jetziger Sicht auf einen Vierkampf hinaus.“

Robert Möderndorfer war mit dem Auftritt seiner Traisener nicht zufrieden Foto: Wolfgang Wallner

Traisen musste zu Hause eine 2:3-Niederlage hinnehmen. Bei den Toren machte es die Mannschaft den Gästen einfach. „Obwohl vier Stammspieler heute gefehlt haben, lasse ich das nicht als Ausrede gelten. Es war wirklich enttäuschend, alle drei Tore wären zu verhindern gewesen und vorne haben wir unsere eigenen Chancen nicht genutzt“, erzählte Coach Robert Möderndorfer.

Beim Heimspiel der Spielgemeinschaft gegen Wilhelmsburg gab es ein 2:5, doch das Ergebnis täuscht. Kevin Bachler sah seine Elf 90 Minuten klar im Vorteil. „Wir hatten einen Stangenschuss, ein Kopfball wurde von der Linie gekratzt, um nur zwei der Topchancen zu nennen. Zweimal haben wir vorne vergeben und sind praktisch im Gegenzug mit dem Gegentreffer bestraft worden.“, klagt der sportliche Leiter., der selbst zweimal den Anschlusstreffer besorgte, doch in den Schlussminuten als die SG auf den Ausgleich drängte, traf Wilhelmsburg noch zweimal (87., 90.).

„Vorne fehlte das Glück, hinten müssen wir aber konsequenter verteidigen!“